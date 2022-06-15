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快訊／9月起取消學生制服繡名字　青民協籲由學生自主決定

▲▼成功高中校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲曾有成功高中學生因制服繡名字被騷擾，教育部將在月底發文，9月起制服不再強制繡名字。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

時代力量立委王婉諭在今年3月時，提及成功高中男學生因制服上繡名字而被陌生人騷擾，要求教育部廢除廢除制服上繡名字，王婉諭今（15日）稍早在個人臉書公布，教育部將在6月底前發函各校，下學年起，不得強制學生在校服上繡姓名，台灣青年民主協會表示，肯定教育部取消這個規定，但應該將是否繡姓名的權利，交還給學生自主決定。

王婉諭在今年3月在立法院教委會質詢時提及，有成功高中男學生反應，因制服上繡名字而在捷運上被陌生人騷擾，還找到自己社群帳號，認為繡名字沒有隱私，站在保護學生立場，要求教育部廢除制服上繡名字。

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當時教育部長潘文忠回應，制服要不要繡姓名，還要跟地方政府研議，也涉及第一線學校執行，可以再收集相關意見，但王婉諭稍早在個人臉書公布，「成功爭取！下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字！」也就是說，「今年九月開始，學校要修正規定，不應強制學生於制服上繡名字啦！」

▲▼王婉諭在臉書宣布，爭取到教育部發函各校，下學年起，不得強制學生在校服上繡姓名。（圖／摘自王婉諭臉書）

▲王婉諭在臉書宣布，爭取到教育部發函各校，下學年起，不得強制學生在校服上繡姓名。（圖／摘自王婉諭臉書）

對此消息，青民協指出，過去就曾收到許多案例，因學生穿著校服通勤，陌生人於知道學生姓名後，透過社群軟體肉搜到學生個人資料，並用訊息騷擾，而教育部將在六月底發函各校，讓各校進行校內服儀委員會、校務會議程序，並在下學期開始前完成修法，自111學年度開始，學校不應再強制學生於校服上繡姓名，青民協肯定教育部取消校服強制繡姓名規定，希望將是否繡姓名的權利交還給學生自主決定。

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關鍵字：

制服繡名字教育部青民協王婉諭

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