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學生確診總數首破29萬！單日+7417　全台4160所園校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情嚴峻，今天校園新增7417例確診，全台超過4千所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（14日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增7417例確診，除3例為境外生，其餘7414例為本土學生，學生累計確診總數首度突破29萬例，而光是國小學生就超過10.5萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共4160所園校停課，比昨天減少170所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為29萬21例，較昨天新增7417例，其中7414例為本土學生，也讓本土生確診總數來到28萬9329例，而本土生新增7414例確診，包括大專校院新增886例、高中1199例、國中935例、小學生2886例、幼兒園1508例；境外生今天新增3確診案例，累計確診總數來到692例。

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▲▼今天校園新增7417例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園新增7417例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、4160所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天減少170所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3110所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少4所，包含幼兒園1165所、國小1321校、國中 349校、高級中等學校150校、大專校院125校；另有1050所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天減少166所，含幼兒園413所、國小 294校、國中169校、高級中等學校 153校、大專校院21校。

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