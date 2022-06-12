2騎士遭撞倒！熱血警邊跑邊套制服　幫傷者戴帽防雨超暖心

記者楊熾興／桃園報導

侯姓女子駕駛自小客，10日行經桃園市復興路與三民路三段路口時，一時恍神不慎擦撞路口機車待轉區正停等紅燈的兩名機車騎士(張男及陳女)後撞上路旁燈桿才停止，此時有位員警邊穿制服邊衝上前，不但協同救護傷者戴帽防雨還疏導交通，獲得目擊網友肯定和讚許「非常暖心」，但也有網友則笑稱看到照片以為介紹好吃的烤鴨。

▲自小客車撞擊2部機車瞬間。（圖／桃園警分局提供）

▲2位騎士倒地。（圖／桃園警分局提供）

有民眾在臉書「我是桃園人」貼文，桃園區三民路與復興路口發生車禍，請大家下班路過注意行車安全，「還好有位剛下班員警馬上處理，感謝他」，根據警方調查，候姓女子駕車因恍神在路口連撞2 部停等紅燈的機車，時值下班時段人車繁雜，事故立即造成車流回堵，正當大家緊張無措時，有個人邊跑邊套衣服，原來是桃園警察分局龍安派出所警員陳弈凱，他正前往上班，卻塞在車陣中，發現原來是路口發生車禍事故，立即邊穿上警察制服邊跑前現場協助處理。

▲警員陳奕凱邊穿制服邊跑向車禍事故現場。（圖／桃園警分局提供）

陳員初步詢問查看騎士及自小客駕駛受傷狀況，立即將狀況回報分局勤務中心及通報消防人員到場協助救護，同時與義交人員共同疏導路口交通，並維護受傷人員安全，待巡邏警網及消防人員抵達才離去。

▲▼並協助指揮交通直到巡邏警網及消防人員抵達。（圖／桃園警分局提供）

目擊黃姓網友路過看到這一幕，在臉書社群發文肯定這位員警的積極作，「還幫坐在地上的車禍傷者戴帽防雨值得讚許」、「非常暖心」，但也有網友歪樓說「看到照片還以為是介紹好吃的烤鴨」。分局長黃富村獲知立即指示督察組查證同仁身分，對於陳員非勤務時間仍積極協助處置事故，勇於任事的精神加以讚揚嘉勉，並給予即時獎勵，以此鼓勵同仁多加學習楷模。

https://youtu.be/Z6fjobifvhI