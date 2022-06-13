她4歲起「不斷被外星人綁架」！每次都是滿身傷　親畫外星人長相

▲英國一名女子表示，她4歲初次被外星人綁架後，就多次在睡夢中與外星人交流。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

自UFO出現以來，就不時傳出人類遭外星人綁架的事件，英國一名51歲媽媽就透露，她4歲第一次被外星人綁架後，就多次在睡夢中與外星人交流或是被帶走，且每次醒來身上都會留下一些傷痕，她也嘗試畫出曾遇過的各種外星人形象，掀起專家與網友討論。

據《每日星報》報導，居住在肯特郡（Kent）的瑪麗亞（Maria Leiva）表示，她從4歲開始就會在睡夢中與外星人交流，或是被綁架到不知名的地方，瑪麗亞表示，有時外星人帶走她後，會隨意地把她丟到陌生的地方，導致醒來常常不知道該如何回家，有次還因此搭計程車返家，也時常讓幫忙開門的家人感到相當困惑。

▲瑪麗亞畫出自己遇過的外星人樣貌。（圖／翻攝自推特）

瑪麗亞透露，從小居住在哥倫比亞的她，雖然因家庭因素多次搬家，但不管搬到哪，外星人總會在夢中與她接觸，且大多都是在凌晨2點到4點用「心電感應」呼喚她，並在交流結束後，在她身上留下布滿瘀青、指印與割傷的痕跡。而不知是否一直與外星人交流的關係，瑪麗亞非常容易見到UFO，光是近半個月，她就在現居的肯特郡目擊2艘UFO出現。

為了證明自己曾遭外星人綁架，瑪麗亞除透露外星人都長得很像人類外，也畫出有傳統印象的大眼外星人，與類似螳螂或蝗蟲頭部的外星人、身穿軍裝的類蜥蜴人與半透明卻擁有人形、又像水一般的不同外星人形象。但瑪麗亞是真的見到外星人或只是飽受夢遊症困擾的患者，恐怕要讓專家們檢查後才能評斷。

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