快訊／今本土+68939例！2縣市破萬　各縣市確診數曝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增68,939例本土個案、26例境外移入，另增143人死亡。本土個案中以台中市10,756最多，高雄市10,001例居次，其餘縣市都沒破萬例。

今日新增之68,939例本土病例，為33,178例男性、35,736例女性、25例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市10,756例、高雄市10,001例、新北市8,348例、臺南市6,987例、桃園市5,845例、彰化縣5,541例、臺北市4,387例、屏東縣3,150例、雲林縣1,716例、苗栗縣1,676例、新竹縣1,552例、南投縣1,486例、嘉義縣1,283例、新竹市1,227例、宜蘭縣1,221例、花蓮縣901例、基隆市837例、臺東縣789例、嘉義市783例、澎湖縣279例、金門縣141例、連江縣33例。

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▲6/15新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史、102例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日。