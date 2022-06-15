恩恩事件致侯友宜「人設破裂」　綠營民調曝：不滿意度多1成

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）



記者呂晏慈／台北報導

中和確診亡2歲男童恩恩案延燒至今，綠營質疑新北市府疏失，要求成立調查小組，新北市府則不斷重申過程依照中央指引。據指出，根據民進黨內部最新民調，新北市長侯友宜因該案「人設破裂」，民眾對於侯市府處理恩恩事件的作法，不滿意度比滿意度增加1成，原本侯的高民調來自藍綠民眾都能支持，但現在綠營民眾對其印象改觀，恐為未來選舉埋下變數。

黨內人士今（15日）表示，侯友宜在恩恩案的危機處理完全不及格，原本侯市府可以好好把事情講清楚、完整提供資料，卻多餘的繞了一大圈，去演戲、砲打中央，最後被證明是臨演，也沒有將完整資料提供給家屬，近期更發生侯友宜在衛福部長陳時中確診後冷笑、講風涼話，過去他「厚道」的角色變成了「冷血」的角色，以往的包裝不再，「人設破裂」。

黨內人士指出，根據民進黨昨天出爐的最新民調，民眾對於侯市府處理恩恩事件的作法，不滿意度比滿意度增加一成，主要來自綠營民眾對他的印象改觀，過去侯友宜的高民調，來自於藍綠都能接受他的施政，但如今恐因該爭議為未來選舉埋下變數。

黨內人士並批評，日前民進黨新北市議會黨團因「恩恩案」杯葛侯友宜專案報告，但國民黨中央事後卻說民進黨政治作戰，「繼續這樣護航侯友宜，只會讓他（指侯友宜）在這個事件越陷越深」。