錄音檔爭議！新北市府提告加重誹謗　前消防員反擊提刑事告訴

▲勤務指揮中心主任到地檢署按鈴申告。（圖／記者陳雕文攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北中和2歲男童恩恩案件爭議不斷，7日有張姓前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令偽造報案。對此，新北消防局解釋是為了重現119進線量爆增忙碌情況，消防局也到地檢署按鈴申告，對此，爆料的張姓前消防員15日在臉書發文表示，明16日上午將對消防局長黃德清、勤務中心主任李宇松、衛生局長陳潤秋提刑事告訴，「不要小看基層反撲的力量。」

恩恩事件延燒，被前消防員爆出「還原」現場的演戲爭議後，勤務指揮中心主任李宇松隔日到新北地檢提告，李宇松表示，還原現場出發點沒有惡意，但被該名網友惡意扭曲，當時因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」沒有關係。

李宇松還強調，模擬情境總共才約數分鐘，當時還有8位執勤員同時在線接電話，不會影響到民眾的報案需求，而給恩恩爸聽的錄音檔也沒有經過變造，為了捍衛自己的清白，在此對該名爆料網友嚴正提告「加重誹謗罪」。

對於新北消防局提告，張姓前消防員也在臉書發文表示，會捍衛基層尊嚴 、拒絕作秀背鍋，16日將偕同律師到新北地檢署對消防局長黃德清、勤務中心主任李宇松、衛生局長陳潤秋提刑事告訴。