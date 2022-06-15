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禿頭有救了！美FDA批准首支「口服禿頭藥」　驚人效果曝光

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲全球約有數百萬人受圓禿所苦。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

俗語說「十禿九富」，但禿頭這件事，對許多男人來說可是一件無法釋懷的痛，不過現在有救了，美國品暨藥物管理局（FDA）13日批准首支治療成人嚴重圓禿（alopecia areata）的口服藥「愛滅炎」（Olumiant），實驗顯示，4成受試者毛髮長回8成，效果驚人。

綜合外媒報導，美國FDA於13日宣布批准禮來公司（Eli Lilly）製造的「巴瑞替尼」（baricitinib）口服片劑，用來治療成人嚴重脫髮。由於嚴重圓禿的患者，頭上常會有一塊一塊的落髮現象，目前全美約有超過30萬患者，全球約有數百萬人受圓禿所苦。

這是FDA批准首支的「系統性」治療嚴重圓禿的首支口服藥物，也就是能治療全身，而非僅特定部位的脫髮現象。FDA指出，通常「圓禿」是一種自身免疫疾病，人體自行攻擊毛囊，而導致毛髮脫落。其實圓禿不只導致毛髮從頭皮脫落，部分患者則是眉毛脫落。

研究團隊使用愛滅炎進行實測，受試者皆為頭皮至少有50%脫髮且超過6個月的患者，每天分別使用2毫克及4毫克劑量的愛滅炎。而在36周後，服用4毫克的受試者中有40%的人頭髮長回8成！

對於此研究成果，雪菲爾德大學（University of Sheffield）的Andrew Messenger博士和曼徹斯特大學（The University of Manchester）的Matthew Harries博士表示，「該結果代表著重要的里程碑！」

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