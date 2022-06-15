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烏克蘭僅收到10％武器！戰爭進入關鍵時刻　西方情報曝未來3走向

▲▼烏克蘭軍隊在盧甘斯克地區朝俄軍發射BM-21火箭炮。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊在盧甘斯克地區朝俄軍發射BM-21火箭炮。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭國防部表示，目前向西方國家提出的武器需求僅收到約10％，若久等下去可能會導致北頓內茨克重要城市淪陷。西方情報機構則指出，現在烏俄戰爭正處於關鍵階段，可能決定這場衝突得長期結果，未來可能會出現三種情況。

根據CNN報導，西方情報機構匿名官員指出，烏俄戰爭未來可能會出現三種情況，首先是俄軍持續在烏東頓巴斯地區的關鍵省份盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）取得勝利；其次是俄雙方陷入長達數個月或數年的僵局，兩邊都遭受巨大傷亡損失，演變成一場拖累全球經濟的危機；最後一個結果可能性最低，就是俄羅斯改變戰爭目標，對外宣稱已經取得勝利，並全面結束戰爭。

情報人員指出，此關鍵時刻可能迫使西方政府做出艱難決定，到目前為止，西方國家仍以本國經濟與武器儲備為代價，不斷向烏克蘭提供支持。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾13日表示，烏克蘭請求西方提供軍火以協助抵禦俄羅斯入侵，但目前僅接收到10％的武器。

北約（NATO）一名高階官員透露，目前的戰事將進入其中一方取得成功的時刻，「可能是俄羅斯人抵達斯拉夫揚斯克（Slovyansk）及克拉莫托斯克市（Kramatorsk），也有可能是烏軍在這裡阻止他們，若烏克蘭軍隊能守住這兩個重要城市，那麼在面對這麼多軍隊的狀況下這（武器）將非常重要。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，若烏克蘭的武力不夠強大，俄羅斯軍隊就能攻下更多地方，希望西方國家能盡快提供更多武器，「如果武器沒有加速送達，作戰進度將陷入停滯，民眾將持續死去。如果我們獲得武器，我們將往前邁進。」

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