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紐時：烏俄衝突敲響警鐘　促台灣「防務變革」

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲紐約時報指出，烏俄戰爭已經敲響警鐘，敦數促台灣實施防務變革。（圖／路透）

文／中央社台北14日綜合外電報導

紐約時報報導，烏克蘭抵抗俄羅斯的表現給許多台灣人上了一課，若戰術及武器運用得宜，可減緩強大的侵略攻勢。但這也是個顯示台灣或許尚未準備好應對全面攻擊的警訊。

紐時一篇刊登於13日的報導提到，許多人認為，台灣的國防裝備不夠精良、人員不夠充足。總統蔡英文矢言捍衛台灣，同時也努力要讓軍人領袖階層接受新的戰略願景。

台灣花費鉅資採購戰機、潛艦，義務役軍人卻幾乎沒有足夠彈藥可供訓練。不少人認為兵役役期太短，預備役計畫又不夠嚴格。軍方正打造一支專業部隊，但也苦於招募並留住技術熟練的軍人。

如今，烏克蘭成了促進變革的推力。

在台北工作的電腦工程師吳權勳（Wu Chiuan-syun，音譯）3月與其他預備役在中部潮濕茂密的森林裡集合，他們受訓的時間比近年其他梯次更長也更辛苦。他說，指揮官幾乎每天都提醒他們，來自中國的威脅日益增長。31歲的吳權勳說：「烏克蘭的例子讓我們知道，必須先展現自我防衛的決心，其他人才會來幫忙。」

▲▼拜登與習近平舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與習近平舉行視訊峰會。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統拜登5月說，若中國攻台，美國會採軍事介入。但美方並未給予明確的安全保證，希望這種策略既能避免挑釁北京、也不鼓勵台灣宣布正式獨立。

中國國家主席習近平說他希望兩岸和平統一，且可能忌憚攻台後會面臨的巨大經濟和外交打擊，但中國國防部長魏鳳和近日也表示，為了台灣，北京「不惜一戰」。中方幾乎每天派戰機飛到台灣周圍，上月有一天甚至達到單日30架。

令人擔心的是，這種操作可能有意無意地變成衝突的前奏。台灣的前防長蔡明憲說：「不能再等了，我們正與時間賽跑。俄羅斯一眨眼就入侵了烏克蘭，誰知道中國人民解放軍什麼時候會選擇攻打台灣？」

今年1月的幾次軍事演習旨在向中國展現武力，但也反映出台灣國防戰略核心的持續衝突。台灣數十年來採購或研發傳統昂貴武器以因應中國侵略的威脅，但中國耗巨資建造當今全球最龐大軍隊之一，火力早就勝過台灣。

美國官員和一些台灣戰略家眼見這種不平衡日漸擴大，最近開始加速推動台灣累積大量的較小型武器，包括海軍艦艇，例如在演習中能迅速布下水雷以阻止部隊登陸的船艦。

支持這種戰略的人說，台灣可和烏克蘭一樣輕鬆部署肩射型的對空刺針（Stinger）飛彈，以及用來攻擊船艦的可攜式魚叉（Harpoon）飛彈，這些武器不像戰車和大型戰艦那麼容易被鎖定或摧毀。

▲▼AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／記者季相儒攝）

▲AH-64E阿帕契攻擊直升機。（圖／ETtoday資料照）

中國若要對台發動陸海空全面襲擊，會比俄國侵略烏克蘭的情況更複雜，但有些美國和台灣國防官員認為，北京當局有可能在未來幾年做到。

目前的希望是，如果嚇阻不成，還能用所謂以小博大的「豪豬戰略」（Porcupine strategy）讓台灣爭取時間等待美國來援。

蔡總統依照戰略轉變採購了魚叉飛彈等武器，卻面臨部分軍事領袖的反對。他們認為，較小型武器不足以有效對抗中國。軍方領袖說，能打到中國本土的長程飛彈才能嚇阻北京；當中國軍方騷擾台灣周圍，戰機可加以應對；大型計畫在政治上也比較受歡迎。

若中國犯台，除非美國及盟國協助，否則幾乎可以肯定台灣的防務會崩潰。台灣有些人認為，在沒有具體支援承諾的情況下放棄殺傷力最大的武器，風險太大了。國防安全研究院研究員歐錫富說：「我們不能肯定美國會來援，所以台灣需要一些打擊能力，否則就是坐以待斃。」蔡總統政府也正考慮延長兵役役期為一年。

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

台灣許多人過去不太關心中國的進展，不是認命服輸就是盲目樂觀相信美國會來支援，如今態度顯有轉變。蔡總統也試圖利用俄烏衝突來推動政策，任命一個專家小組來研究烏克蘭戰略。

報導指出，問題在於蔡總統能否順利推動一些可能不太受歡迎的變革，例如進一步提高軍事支出。台灣軍事支出目前只占國內生產總值的2%多一些。

與此同時，有些公民未雨綢繆。近期的一個週六，一群人在台北附近一處停車場模擬槍戰，這是由教授基礎急救和射擊技巧的「極光訓練」公司開設的課程之一，使用的是逼真的氣槍。

21歲的軍校生石丹尼（Danny Shi，音譯）說，他報名這項課程是因為擔心自己在校得到的實務經驗不足，而他想為最壞的情況做好準備。他說：「身為台灣人，我覺得我們應該更認真看待備戰這件事。」

 

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