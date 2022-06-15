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德國人解禁狂歡　確診比「過去2年同期還高」！德媒酸：誰在乎？

▲▼德國疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國確診與住院人數其實比過往2年的同一時期還要高，但是民眾都已回歸正常生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

德國雖已放寬防疫政策，但現階段的新增確診數與住院人數其實比過去2年的同期都還要高，衛生專家與政府官員更預測，待氣溫下降後，恐將再度爆發新一波疫情。然而德國媒體卻直言，「又有誰在乎呢？」因為隨著德國當局陸續取消防疫限制，時隔2年終於重獲自由的德國人直接擠爆了當地酒吧、餐廳，各旅遊景點也充滿人潮。

根據《德國之聲》報導，德國人因為防疫規範解禁，已經陸續回歸正常生活，各種大型活動也紛紛重啟。許多民眾為了彌補過去2年的遺憾，更開始到各地旅遊。但事實卻是，德國確診人數與住院人數居高不下，甚至比過去2年的同期還高。

許多衛生專家、醫學專家以及政府官員預測，在未來幾個月氣溫降低後，疫情有可能再度爆發，同時也擔憂已經放寬防疫的德國恐怕無法應對捲土重來的病毒。與其他歐洲國家相同，Omicron新亞變種BA.5的感染病例在德國正在迅速增加。

德國醫學協會主席萊茵哈特（Klaus Reinhardt）上週表示，「現在還沒有人能夠確定Omicron是否會繼續占據主流病毒株的位置直到秋冬。」世界衛生組織早在3月就將BA.4與BA.5列為「令人擔憂的變異株」。

醫學專家也提出警告稱，德國必須將防疫重點放在保持學校開放、保護高風險族群、提高免疫力、保障基礎設施的運作以及確保醫療效能。

醫師協會則直言，如果秋季爆發新一波疫情，在最壞的情況下，醫院將再度被重症患者塞滿，口罩令與封鎖限制也將被迫重啟，而政府更要考慮是否推行第4劑疫苗接種。

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