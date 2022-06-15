染Omicron「沒有無敵星星」！　研究：無法增強免疫、防重複感染

▲ 英國疫情近來因BA.4及BA.5回升。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國最新研究顯示，已接種3劑新冠疫苗者若在疫情第一波爆發期間就曾染疫，未來就算再感染Omicron病毒，也無法增強免疫反應，且感染Omicron對於防止重複感染這支變異株幾乎沒有任何額外保護作用。這可能有助於解釋短時間內重複感染的個案為何如此頻繁，對疫苗開發也很重要，研究發表於《科學》期刊。

根據《衛報》，研究共同作者、倫敦帝國學院教授波頓（Rosemary Boyton）指出，當Omicron開始在英國各地擴散，許多人都不以為意，認為感染能提升免疫力，但這份研究可見，Omicron「並非良好的免疫增強劑」。

該研究追蹤2020年3月至2022年1月間731名接種3劑疫苗的英國醫護人員，包括其疫苗接種及染疫經驗，並使用接種第3劑後幾周採集的血液樣本，研究其抗體及T細胞對Omicron原始毒株BA.1的反應，但結果可能也適用於Omicron其他亞變異株。

研究發現，無論過去是否曾經染疫、感染何種病毒，注射第3劑幾周後，對抗Omicron的T細胞濃度很低，且對抗Omicron的抗體濃度也低於其他變異株。研究團隊表示，抗體與T細胞反應結果相同，也暗示若在第一波疫情時感染，隨後又感染Omicron，免疫反應也不會增強。

▲ 疫苗仍可有效預防Omicron重症。（圖／達志影像）

人們普遍認為染疫能夠增強個人免疫反應，因此這項發現格外令人驚訝。研究另一名作者、倫敦帝國學院免疫學教授奧特曼（Danny Altmann）說明，過去人們認為Omicron等變異株是因刺突蛋白突變，使其更擅長逃脫免疫，「實際上情況更糟。因為這種刺突的適應如今誘導一種調節或關閉免疫的反應」。

研究團隊補充，由於英國人染疫史及疫苗接種史非常不同，使得這項研究愈發重要，因為這些「免疫銘記」（immunological imprinting）將塑造對下一支變異株的免疫力。

奧特曼提到，儘管英國感染率高，但住院及死亡人數仍低，代表疫苗持續提供預防死亡及嚴重疾病的防護，而這項發現可能對開發新疫苗很重要，卻也引發憂慮，「我們沒有獲得群體免疫，沒有建立對Omicron的保護性防禦」，恐怕無法擺脫染疫、重複感染及突破性感染。

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