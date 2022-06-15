中秋節不出勤？台鐵公司化子法協商「首場勞資角力明登場」

▲台鐵中秋、國慶及九合一選舉是否仍面臨停駛危機，公司化子法勞資協商成關鍵。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵預計113年1月掛牌公司化，立院三讀通過「國營台鐵公司設置條例」，16項子法修正成台鐵勞資下一個角力戰場，牽動中秋、國慶和九合一選舉日是否重演台鐵停駛危機，台鐵與企業工會已敲定明(6/16)下午針對子法協商展開第一場會議，員工薪資福利將是首要協商重點。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，明天下午台鐵將與工會針對公司化子法協商，將敲定該16項子法協商順序，工會將針對員工最在意的薪資福利列為重點，將是優先協商的子法法案。

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吳長智表示，公司化後的薪資結構最重要，涉及未來的台鐵公司還能不能留住人才，台鐵未來薪級要改變，雖然台鐵員工初期底薪比較低，但長遠來說較有成長空間，不過對新進人員來說無感，初期領到薪水無法養家活口，底薪沒有3萬元，無法生存，有些人因此選擇離開台鐵另找更高薪水工作，因此未來台鐵薪資應該參考中華郵政，要更合理化，否則留不住人才，要如何改革？

吳長智表示，工會與台鐵第二個重點協商法案將是公司組織架構，薪資福利和組織架構等協商，都希望可以在3個月內、也就是9月中前達成共識。

