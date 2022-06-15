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心儀公司視訊面試！衰妹「遇史詩級悲劇」超想哭　網驚：是天意

▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友這個月視訊面試多間公司，都成功過關了；怎料，輪到最心儀的公司時，突然發生一連串悲劇，過程中也自亂陣腳，忍不住崩潰訴苦「有誰還比我更倒霉？」

女網友在Dcard娓娓道來，「這個月我面試3-5家，都拿到offer，而這是最後一間，前幾家想多練口條，讓自己在面試理想公司時能順利，之前設備完全沒有問題，不論環境、網路都無異常，跟主管也都相談甚歡，但這次是我人生中最悲慘的一次。」

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當天，她提前1小時前往住家樓下的交誼廳，在等待視訊面試之餘，她先測試設備有無異常，「之前面試時，交誼廳從來都沒有人，今天幾乎都有人在位子上，礙於時間考量，我硬著頭皮找最角落位子，結果剩15分鐘時筆電整個大當機。」

原po見狀趕緊強制重新開機，幸好在開始前5分鐘進到視訊的APP中，「正式開始時，HR看不到我的螢幕畫面，只能一直道歉，並確認鏡頭有沒有問題，後來我說那改從手機進行，結果手機網路從4G直接變3G，完全跑不了，WiFi也連不上，折騰5分鐘只好跟HR說不好意思，然後殺去13樓的家拿另一台筆電。」

▲女網友視訊面試時衰事連發。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友視訊面試時衰事連發。（圖／翻攝自Dcard）

原以為後面能順利一點，怎料這天突然有施工，而且一樓還能聽到聲音，害得面試官要將音量開到最大；更尷尬的是，面試到一半，隔壁老伯放桌上的手機一直在響，她不禁哀怨，「面試官請我把手機關掉，我只能說不好意思，我在我家交誼廳面試。」

不禁如此，當她面試到3分之2時，一隻超大蜜蜂襲來，「牠直接從鏡頭飛過去，停在我的筆電上，我只能裝作鎮定繼續面試，但內心超級惶恐尖叫。今天一整個出包，我完全亂了陣腳，從設備異常到環境影響，有誰還比我更倒霉？」

對此，網友們紛紛回應，「我不會在開放的公共空間進行面試欸！不論平常多沒人使用，但畢竟是公共場所，很容易有環境的突發狀況發生」、「我會覺得是這間公司跟妳沒有緣份耶」、「蜜蜂也太恐怖...拍拍妳」、「好好笑，在演烏龍派出所吧」、「可能這家公司不適合妳，連老天都在阻止你」、「下次面試要帶一包綠色乖乖」、「在公共場所面試真的滿奇葩的」、「可能是天意吧」。

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