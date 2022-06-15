兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

▲40幾歲的中年男子和10幾歲的男孩，他們已經來了好幾天，但每次都只待在門口徘徊。（圖／翻攝自網易、搜狐網，下同）

圖文／CTWANT

中國大陸之前發生一起24歲的人父因覺得女兒長得不像自己，提出要做「親子鑑定」，未料除了遭父母反對，妻子甚至氣到將他趕出家門，沒想到這名人夫仍堅持要驗，儘管最後報告證實女兒為親骨肉，但夫妻倆之間卻產生無可磨滅的裂痕，最終只能離婚收場，沒想到類似情況竟又再度上演。

▲秦志楠到親子鑒定中心好幾回。

近日在親子鑒定中心出現了一對奇怪父子，40幾歲的中年男子和10幾歲的男孩，他們已經來了好幾天，但每次都只待在門口徘徊，沒有真正鑒定，正當工作人員上前瞭解後，男子竟支支吾吾地說不清，只能聽到「兒子跟我長得不像」！

▲雖然兒子叫了他12年的爸爸，但在秦志楠心裡對這個兒子充滿著懷疑。

隨著進一步瞭解揭開了真相，沒想到竟然如此荒唐。這個名叫秦志楠的男子，身邊的小男孩就是他12歲的兒子。雖然兒子叫了他12年的爸爸，但在他的心裡對這個兒子充滿著懷疑，根據她的妻子汪露表示，這12年來，一直忍受著丈夫對她的無端猜測，非說兒子不是他的親生骨肉，一次兩次也能忍受，可是長達數十年的懷疑真的讓她心寒了。

▲汪露巴不得早點做了親子鑒定，還自己的清白。

每次丈夫都要做親自鑒定，但是最後不做的也是他，汪露巴不得早點做了親子鑒定，還自己的清白，也因為這樣的關係，丈夫不時對她在言語上有淩辱外，有時候還會動手。她還記得丈夫第一次動手打她時的場景，雖然事情已經過去了好幾年，但是對她造成的心理傷害讓她難以釋懷。

▲親子鑒定成了秦志楠一家人解決問題的唯一的方法。

兩天一小吵，三天一大吵，仿佛成了剛剛家的日常便飯，年幼的剛剛不僅能看見母親被父親用盡言語羞辱的樣子和家暴的場面，自己也在承受著來自父親的不滿。事到如今，已經沒有辦法回頭了，親子鑒定是唯一的方法，也是目前最正確的方法。

▲鑒定報告出爐證實秦志楠和剛剛確實存在血緣關係。

隔一日，這份眾望所歸的鑒定報告出爐了，兩人確實存在血緣關係，明明是皆大歡喜的結局，汪露在一旁終於忍不住哭了起來，這些年所受的委屈在這一刻終於得到了證明，這時汪露也將寫好的離婚協議書放在桌上，她已經決定好了，無論結局如何，她都要結束這段對三個人來說都是痛苦的家庭關係。人與人之間的相處，就應該相互信任和尊重，不管是夫妻之間也好，還是朋友也罷，若彼此缺少信任，那麼相處起來肯定會不愉快。

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