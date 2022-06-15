　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

40幾歲的中年男子和10幾歲的男孩，他們已經來了好幾天，但每次都只待在門口徘徊。（圖／翻攝自網易、搜狐網，下同）

▲40幾歲的中年男子和10幾歲的男孩，他們已經來了好幾天，但每次都只待在門口徘徊。（圖／翻攝自網易、搜狐網，下同）

圖文／CTWANT

中國大陸之前發生一起24歲的人父因覺得女兒長得不像自己，提出要做「親子鑑定」，未料除了遭父母反對，妻子甚至氣到將他趕出家門，沒想到這名人夫仍堅持要驗，儘管最後報告證實女兒為親骨肉，但夫妻倆之間卻產生無可磨滅的裂痕，最終只能離婚收場，沒想到類似情況竟又再度上演。

兒子長得不像自己　人夫堅決做「DNA鑑定」釀大禍

▲秦志楠到親子鑒定中心好幾回。

近日在親子鑒定中心出現了一對奇怪父子，40幾歲的中年男子和10幾歲的男孩，他們已經來了好幾天，但每次都只待在門口徘徊，沒有真正鑒定，正當工作人員上前瞭解後，男子竟支支吾吾地說不清，只能聽到「兒子跟我長得不像」！

兒子長得不像自己　人夫堅決做「DNA鑑定」釀大禍

▲雖然兒子叫了他12年的爸爸，但在秦志楠心裡對這個兒子充滿著懷疑。

隨著進一步瞭解揭開了真相，沒想到竟然如此荒唐。這個名叫秦志楠的男子，身邊的小男孩就是他12歲的兒子。雖然兒子叫了他12年的爸爸，但在他的心裡對這個兒子充滿著懷疑，根據她的妻子汪露表示，這12年來，一直忍受著丈夫對她的無端猜測，非說兒子不是他的親生骨肉，一次兩次也能忍受，可是長達數十年的懷疑真的讓她心寒了。

兒子長得不像自己　人夫堅決做「DNA鑑定」釀大禍

▲汪露巴不得早點做了親子鑒定，還自己的清白。

每次丈夫都要做親自鑒定，但是最後不做的也是他，汪露巴不得早點做了親子鑒定，還自己的清白，也因為這樣的關係，丈夫不時對她在言語上有淩辱外，有時候還會動手。她還記得丈夫第一次動手打她時的場景，雖然事情已經過去了好幾年，但是對她造成的心理傷害讓她難以釋懷。

兒子長得不像自己　人夫堅決做「DNA鑑定」釀大禍

▲親子鑒定成了秦志楠一家人解決問題的唯一的方法。

兩天一小吵，三天一大吵，仿佛成了剛剛家的日常便飯，年幼的剛剛不僅能看見母親被父親用盡言語羞辱的樣子和家暴的場面，自己也在承受著來自父親的不滿。事到如今，已經沒有辦法回頭了，親子鑒定是唯一的方法，也是目前最正確的方法。

兒子長得不像自己　人夫堅決做「DNA鑑定」釀大禍

▲鑒定報告出爐證實秦志楠和剛剛確實存在血緣關係。

隔一日，這份眾望所歸的鑒定報告出爐了，兩人確實存在血緣關係，明明是皆大歡喜的結局，汪露在一旁終於忍不住哭了起來，這些年所受的委屈在這一刻終於得到了證明，這時汪露也將寫好的離婚協議書放在桌上，她已經決定好了，無論結局如何，她都要結束這段對三個人來說都是痛苦的家庭關係。人與人之間的相處，就應該相互信任和尊重，不管是夫妻之間也好，還是朋友也罷，若彼此缺少信任，那麼相處起來肯定會不愉快。

延伸閱讀
才交往1個月…「女友只顧追劇」職軍男崩潰　網揭殘酷真相：快看軍帽顏色
動力火車9度入圍金曲　看淡得獎只求紅毯要「帥」　
最慘長新冠患者…做餐飲業卻「吃什麼都是大便味」　醫嘆：才20多歲

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
確診男友剛解隔！妹子猴急約戰...媽「啪一聲」全看光
快訊／戴資穎直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強
「這類人」最高可領7307元！10天內入帳
鍾明軒確診「弟弟有變小」：沒在開玩笑　後遺症曝光
他左下腹突劇痛！醫照X光：「石頭滑下去」卡住了
入境3+4第一天！　她返台曝機場狀況：折騰了2小時
心繫疫情衝擊 ！自嘲「急性子」的辜仲諒　帶頭出手做了這件事
北市府再被抓公務員上班用PTT　離譜留言曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

陸官媒列7重點解析美中會晤！「台灣問題」單列一點警告美國

「不怕閻王的人」被執行死刑　攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

浙江楊梅出口杜拜「土豪價」一顆264元　採摘2天內「新鮮」送達

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前「堅持捐遺體」救別人　媽含淚簽字

結婚6年「鬧200次離婚」！尪心死答應　妻當場嚇傻急喊：開玩笑的

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

兒子長太不像！人夫掙扎12年「決定驗DNA」　結果出爐老婆淚崩

扯！陸儲戶抗議無法領錢「轉紅碼」　陸官媒痛批：濫用職權防疫

美媒公佈解放軍003號航母空照圖　美軍預測：可能2024年服役

尪拼命打工養家！寂寞主婦「解鎖KTV男模」夜夜極樂　他心碎PO文

瘋傳解放軍003航母正面曝光　結局超烏龍：手遊圖被去浮水印

陸官媒列7重點解析美中會晤！「台灣問題」單列一點警告美國

「不怕閻王的人」被執行死刑　攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

浙江楊梅出口杜拜「土豪價」一顆264元　採摘2天內「新鮮」送達

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前「堅持捐遺體」救別人　媽含淚簽字

結婚6年「鬧200次離婚」！尪心死答應　妻當場嚇傻急喊：開玩笑的

宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見了

《巴斯光年》因「女女吻」被14國禁播！　克里斯伊凡發聲力挺

戴資穎30分鐘直落二快勝新加坡一姐　晉級印尼公開賽16強

精子也有「最佳保鮮期」！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

營養師傳授「台式地中海飲食法」，有效減緩長新冠

確診傷病給付變更多！最高可領7307元　10天內入帳

象魔力連2場被KO「投太甜」　兄弟仍依賴3洋投

確診男友剛解隔！妹子猴急約戰「啪一聲」慘了　媽看光：在做什麼

《超偶》歌手出道11年上通告「慘被當空氣」！　無奈認：蠻常發生的

有機營養午餐公共採購論壇　新北攜手國際合辦6／17開跑

大陸熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

台灣水產品驗出陽性！暫停接受輸入一週

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

女咬毒花拍照隔天送醫！網驚呆

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

1個月嬰發燒醫院拒收隔天慘死　爸媽竟得扛主要責任

流浪狗仔越養越怪　長不大爪如熊掌

6年鬧200次離婚！尪心死答應　她當場嚇傻

15歲少女抗癌7年病逝！臨死前堅持捐遺體救別人

「不怕閻王的人」被執行死刑 攜槍彈逃兩年...軍警160人圍捕拿下

搭訕別人女友一起去開房！他被反殺下秒倒地猝死

妳的腿很好看！ 又是醉男搭訕女客被拒...舉起酒瓶椅子就打　

誰幹的？女大生咖啡被下春藥

更多熱門

相關新聞

全球500大富豪身家蒸發逾41兆　「他」損失最多

全球500大富豪身家蒸發逾41兆　「他」損失最多

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，全球金融市場在利率上升和通貨膨脹焦慮的重壓下崩潰，今年全球500名最富有的人總共損失了1.4兆美元（約新台幣41.5兆），其中光是13日當天就損失了2060億美元（約新台幣6.1兆）。

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

保時捷奪利曼24小時耐力賽冠軍

保時捷奪利曼24小時耐力賽冠軍

不爽老公被黑！　伊能靜槓電視台

不爽老公被黑！　伊能靜槓電視台

女主播「踩到我腳腳了」　飼養員踢猩猩

女主播「踩到我腳腳了」　飼養員踢猩猩

關鍵字：

周刊王親子鑑定

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

快訊／今增143人死亡！本土+68939

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面