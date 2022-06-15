BA.4、BA.5不會只像「普通感冒」！1族群最危險　專家籲打第4劑

▲ 英國今冬恐怕爆發BA.4及BA.5感染潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國可能正處於BA.4及BA.5感染潮的開端，且實驗數據顯示，這些Omicron亞變種可能較原始版本更加危險，更容易感染肺部組織，類似Alpha及Delta病毒，不會只像是普通感冒。外媒分析，英國疫苗接種率高，新一波爆發不會使疫情「打掉重練」，但未接種疫苗者依然危險，並建議接種第4劑疫苗，在第3劑帶來的免疫力消退之際補充防護力。

《衛報》報導，BA.2在英國仍佔大部分病例，但國家統計局截至6月2日的數據顯示，受到BA.4及BA.5感染增加的影響，英格蘭及北愛爾蘭確診數可能再次上升，威爾斯及蘇格蘭則尚不確定。

英國科學家14日透過《科學》發表研究指出，無論是抗體或T細胞濃度，自然感染Omicron都無法產生強烈免疫反應，代表感染Omicron後康復者可能在短時間內重複感染，可能解釋英國等地感染率為何居高不下。

▲ 英國將展開第4劑疫苗接種。（圖／路透）

東京大學病毒學家佐藤（Kei Sato）研究團隊初步數據則指出，BA.4、BA.5及BA.2.12.1可能已經進化至容易感染肺部細胞，而非上呼吸道組織，與早期的變異株較為相似，如Alpha及Delta。

Omicron原始版本及過去的亞變種較容易感染非肺部組織，可能是多數人病症較輕的原因。英國里茲大學病毒學家格里芬（Stephen Griffin）指出，「看來似乎又回到更危險的感染模式，進入肺部較下方的位置。」

佐藤的實驗表明，BA.4、BA.5及BA.2.12.1在人類肺部細胞中的複製效率高於BA.2。倉鼠實驗也進一步證明，BA.4及BA.5可能導致疾病更嚴重。佐藤指出，「整體來說，我們的調查表明，這些Omicron變異株對全球健康的風險可能比BA.2更大，尤其是BA.4及BA.5。」格里芬也表示，感染這些病毒顯然不會只像是普通感冒。

英國疫苗接種率高，BA.4及BA.5崛起不會使疫情回到原點，但未接種疫苗者依然脆弱，且住院及死亡人數還不是全部。英國長期新冠患者持續增加，目前有多達200萬人受到後遺症所苦，達到調查以來最高紀錄。

《衛報》指出，目前依然缺乏疫苗加強劑對這些新亞變種的效力數據，但若參考以往經驗，加強劑能夠恢復對住院及死亡的大部分保護力。英國也預計今秋開始為65歲以上長者、一線衛生工作者、養老院患者及工作人員、臨床弱勢族群施打第4劑疫苗，若幸運的話，BA.4及BA.5有望只是英國走出新冠危機的一段小插曲。

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