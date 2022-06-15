俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

▲「最美檢察長」波克隆斯卡婭失業不到一天。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

記者張靖榕／綜合外電報導

2014年背叛烏克蘭的俄羅斯「最美檢察長」波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）13日疑因公開發表反戰言論，抨擊俄國總統普丁的「特別軍事行動」是一場災難等，遭普丁下令解除獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（國合署）副署長職務，但隔一天她就宣布，已被任命為俄羅斯檢察總長顧問。

綜合外電報導，普丁總統簽署總統令，正式解除波克隆斯卡婭的副署長職務，總統令也在13日於俄羅斯政府網站公告。今年2月初才就任副署長，6月就被解職，波克隆斯卡婭對此解釋，被解職是因為要調到另一份工作，還說感謝普丁的支持和信任。

▲波克隆斯卡婭表示今後將暫停更新她的社群媒體頁面。（圖／達志影像／美聯社）

解職公告的隔一天，波克隆斯卡婭就在通訊軟體「Telegram」上宣布，「朋友們！我今天被任命為俄羅斯檢察總長克拉斯諾夫（Igor Viktorovich Krasnov）的顧問，我知道會有很多祝福，我就提前謝謝大家的支持和對我職務的關心。」

不過波克隆斯卡婭也說，她將就此暫停更新自己的社群媒體，「根據俄羅斯對檢察官辦公室的法律，我將會專注在完成檢察總長交代的任務上。」相關的採訪和回應也將依律透過檢察總長辦公室聯絡。

今年42歲的波克隆斯卡婭出生於烏克蘭盧甘斯克，2014年力挺俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）一炮而紅，事件後在克里米亞任職檢察總長，多次出現在鏡頭前，因其亮麗外型及性感身材，又被外界封為「最美檢察總長」。她原先力挺入侵烏克蘭，4月時卻突然立場大變，先是公開反對俄官方常用的Z符號，聲稱該符號象徵俄烏兩國的悲劇和傷痛，更發表反戰及同情烏克蘭言論，抨擊特別軍事行動是一場災難。