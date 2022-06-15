　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

▲▼俄羅斯在2014年兼併克里米亞半島時，有當地「最美檢察總長」之稱的波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya） 

▲「最美檢察長」波克隆斯卡婭失業不到一天。（圖／翻攝自IG／nv_poklonskaya）

記者張靖榕／綜合外電報導

2014年背叛烏克蘭的俄羅斯「最美檢察長」波克隆斯卡婭（Natalia Poklonskaya）13日疑因公開發表反戰言論，抨擊俄國總統普丁的「特別軍事行動」是一場災難等，遭普丁下令解除獨立國協事務、海外僑民及國際人道合作署（國合署）副署長職務，但隔一天她就宣布，已被任命為俄羅斯檢察總長顧問。

綜合外電報導，普丁總統簽署總統令，正式解除波克隆斯卡婭的副署長職務，總統令也在13日於俄羅斯政府網站公告。今年2月初才就任副署長，6月就被解職，波克隆斯卡婭對此解釋，被解職是因為要調到另一份工作，還說感謝普丁的支持和信任。

▲▼克里米亞前檢察長波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波克隆斯卡婭表示今後將暫停更新她的社群媒體頁面。（圖／達志影像／美聯社）

解職公告的隔一天，波克隆斯卡婭就在通訊軟體「Telegram」上宣布，「朋友們！我今天被任命為俄羅斯檢察總長克拉斯諾夫（Igor Viktorovich Krasnov）的顧問，我知道會有很多祝福，我就提前謝謝大家的支持和對我職務的關心。」

不過波克隆斯卡婭也說，她將就此暫停更新自己的社群媒體，「根據俄羅斯對檢察官辦公室的法律，我將會專注在完成檢察總長交代的任務上。」相關的採訪和回應也將依律透過檢察總長辦公室聯絡。

今年42歲的波克隆斯卡婭出生於烏克蘭盧甘斯克，2014年力挺俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）一炮而紅，事件後在克里米亞任職檢察總長，多次出現在鏡頭前，因其亮麗外型及性感身材，又被外界封為「最美檢察總長」。她原先力挺入侵烏克蘭，4月時卻突然立場大變，先是公開反對俄官方常用的Z符號，聲稱該符號象徵俄烏兩國的悲劇和傷痛，更發表反戰及同情烏克蘭言論，抨擊特別軍事行動是一場災難。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
居檢3＋4今上路！QA一次看　入境領2劑快篩「3類人自主防疫
消失螢光幕10年！綜藝天王「積欠6億債務」　不幸癌逝還欠一半
女大生「穿太清涼」　警假盤查真搭訕！私訊截圖還原現場
群體免疫、無敵星星都沒效！　專家曝BA.4、BA.5恐怖特性
快訊／「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　彰化以北開始下雨
「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

網紅藝人女企業家「互拍臀片」遭網撻伐！　女歌手嗆：又罵又愛看

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

白宮：檢討修改川普政府對中國產品所加徵關稅

Fed宣布升息前　美股下挫151點、台積電ADR反漲近2%

安柏赫德「1句話」回應《水行俠2》換角傳言！　最新消息曝

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　460萬粉絲連署要求換人

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

美國與近50國開會　預計宣布援烏更多武器

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官才1天　宣布就任新工作

網紅藝人女企業家「互拍臀片」遭網撻伐！　女歌手嗆：又罵又愛看

鄧振中：中國若攻台　對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

白宮：檢討修改川普政府對中國產品所加徵關稅

Fed宣布升息前　美股下挫151點、台積電ADR反漲近2%

安柏赫德「1句話」回應《水行俠2》換角傳言！　最新消息曝

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　460萬粉絲連署要求換人

最便宜iPad終於要有新品　外媒：將搭載A14晶片、USB-C

時隔3年！吳鳳宣布6月底回土耳其　砸萬元替老婆圓夢「一切值得」

美股跌151點、青年就業獎勵今起開放申請　財經HOT 5一次看

傳奇射手批湖人戴維斯不訓練　米勒：詹皇應該感到失望

砸壞魯夫模型　老公出10題海賊王考卷：及格就原諒妳！千人被考倒

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

「期末考作業」曝　醫喊做到這件事：才是真共存

蘆薈膠可以去痘印？皮膚科醫師解答「痘痘肌4大問題」

有錢人的世界！北市大直豪宅驚見「整棟賣」　原因曝光

快訊／「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

米克斯吐舌爽躺泥巴浴　飼主氣瘋：中午才洗澡

國際熱門新聞

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

女子喝到斷片被「白衣男」撿屍　淫狼竟是70歲老爸

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　本人回應了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

奧客挑釁惹到拳王　一拳KO影片曝光

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

男意外在鱷魚池洗手　被巨鱷咬掉右臂

2020大選之夜白宮發生什麼事？　美國會聽證會揭秘

Fed宣布升息前　美股下挫151點

俄「最美檢察長」被普丁拔官1天　就任新工作

猴痘恐性行為傳染　科學家：患者精液發現病毒

美國CDC：莫德納心肌炎風險　高於輝瑞BNT

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

安柏赫德《水行俠2》傳被換角！　460萬粉絲要求換人

更多熱門

相關新聞

俄拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

俄拿下北頓內茨克80%市區　教宗痛批俄軍殘暴冷血

烏克蘭東部盧甘斯克州首長表示，俄軍已控制北頓內茨克約80%市區且摧毀3座聯外橋梁；烏國總統澤倫斯基抨擊，烏東頓巴斯地區戰役是歐洲最殘酷戰役之一；教宗則痛批俄軍殘暴冷血，侵犯烏國自主權。

烏克蘭爸「疑觸俄軍水雷」炸成血肉模糊慘死

烏克蘭爸「疑觸俄軍水雷」炸成血肉模糊慘死

俄軍火力碾壓！烏國開清單索討重武器

俄軍火力碾壓！烏國開清單索討重武器

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

下個馬力波？烏城市最後出逃路線斷了

下個馬力波？烏城市最後出逃路線斷了

關鍵字：

Natalia Poklonskaya俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面