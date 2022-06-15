安柏赫德「1句話」回應《水行俠2》換角傳言！　最新消息曝

▲安柏赫德首在官司結束後發聲，抱怨自己沒被公平對待。（圖／翻攝自YouTube／TODAY）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國影星安柏赫德（Amber Heard）傳出《水行俠2》因為超過460萬粉絲連署要求換角，慘遭華納兄弟（Warner Bros.）砍掉戲份。不過幾小時內安柏就透過發言人表示，這不過又是另一個謠言，而最新的各方消息也闢謠，安柏赫德仍會出現在《水行俠2》，目前為止華納兄弟並沒有換角的打算。

過去24小時內紛紛有外媒稱華納兄弟內部消息人士透露，因為大量粉絲連署要求換掉安柏赫德，華納兄弟高層決定原本由她出演的角色要重新選角。然而幾個小時後安柏就透過發言人回應，「謠言從第一天開始就持續製造，全是不正確的、麻木不仁的，還有點瘋狂。」

▲安柏赫德在《水行俠》中飾演「梅拉公主」。（圖／翻攝自安柏赫德Instagram）

追蹤好萊塢消息的Youtuber葛瑞絲（Grace Randolph）引述娛樂網站「Just Jared」指出，安柏赫德仍會出演《水行俠2》，並未如外傳的被換掉角色，只是會變成一個「小角色」。美國娛樂界兩大周刊之一的《綜藝》雜誌（Variety）也證實，目前安柏還在《水行俠2》中。

安柏在《水行俠》中扮演女主角「梅拉公主」（Princess Mera），也曾出現在《正義聯盟》和《查克·史奈德之正義聯盟》中。日前《水行俠2》試片的網友爆料，在安柏對強尼戴普的官司敗訴之後，她在電影裡的戲份不減反增，隨即引發網友在「Change.org」網站連署要求華納兄弟換人，累積連署人次超過460萬人。