快訊／苗栗縣府「硬幹」坤輿試運轉許可發了　立委齊批荒唐

▲苗栗坤輿案爭議延燒超過20餘年未解。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議延燒超過20餘年，原本環保署多次發函要求苗栗縣府釐清該案爭議，未料苗栗縣政府今（14日）核發試運轉許可。民進黨立委洪申翰痛批，縣府的作為無視爭議未解，也無視坤輿根本並未跟龍昇村鄉親釐清溝通，直接核定試運轉「硬幹」；民進黨立委湯蕙禎直指，將邀集同黨立委前往現場聲援，縣府竟然在試運轉階段就同意2160公噸廢棄物入廠，「難道看不到旁邊隔著一條馬路就有水源嗎？」

▲苗栗縣前縣長劉政鴻率民眾以肉身擋在怪手前。（資料照／坤輿自救會提供）

坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府申請，在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而，該址距離龍昇湖僅300公尺，且其申請面積並未計算圍牆內水泥建物、溜池，遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，引發當地居民恐慌而發動抗爭。

2020年12月31日苗栗縣長徐耀昌核准掩埋場30天試營運計畫，可掩埋8千多噸事業廢棄物，讓糾纏龍昇村民近20年的夢魘再度重演，但在行政院政務委員張景森邀集跨黨立委協調下，環保署發函給苗栗縣政府，要求釐清入口處水泥建物、溜池是否確實有使用，並釐清「同意設置文件」是否有疑義，然而，苗栗縣府卻趕在年9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效前，在今天核發試運轉許可。

對此，洪申翰痛批，苗栗縣府的作為無視爭議未解、也無視坤輿根本並未跟龍昇村鄉親釐清溝通，直接核定試運轉硬幹，「面對這樣荒唐的作法，我們是不可能作罷的！誓死捍衛鄉土的不只是苗栗縣龍昇村的鄉親，也包含我們這些關心的立委、社會公眾，我們會和鄉親站在一起！」

湯蕙禎並指，照道理來說「試營運」是很單純、數量不多的一件事情，但苗栗縣府竟核發數量高達2160公噸，代表要利用試營運的機會直接「進來很多」，其中包括廢塑膠、廢橡膠、廢金屬，為什麼可以回收的東西沒有處理就要放進來？這是千年不化的廢棄物，為什麼可以直接做掩埋？難道看不到旁邊隔著一條馬路就有水源嗎？

湯蕙禎表示，公道要站在長期受害民眾的一方，不適宜做事業廢棄物掩埋場的地方，為什麼強力要做？該廠區鄰近水源，加上位於砂質土壤上，一定會被污染，最後恐萬劫不復，現在自救會成員採取因應作為，她也將邀集民進黨立委前往當地聲援。

時代力量立委邱顯智也抨擊，苗栗縣政府與黑金為伍，無視諸多違法事實，仍要硬幹到底、護航業者，甚至在公文中稱「貴公司所提申請文件若有不實部分，造成本府審核有誤，應由貴公司自負法律責任」、「若考量維護現場作業安全，應聘請立案登記之保全公司」，不就是在說，文件可能造假，坤輿公司可能再派黑衣人來對付鄉親嗎？

邱顯智強調，若苗栗縣政府要蠻幹，所有時代力量的公職，一定會拼盡全力，擋下違法橫行、官商勾結的坤輿公司與苗栗縣政府，並呼籲國民黨主席朱立倫、有志參選苗栗縣長的國民黨候選人，不論是立委徐志榮、前縣長劉政鴻、議長鍾東錦、水利會前會長謝福弘，請對坤輿事件公開表態，「是否支持這種勾結黑道的掩埋場業者？你們是否容許這種惡劣廠商踐踏苗栗的土地，還有苗栗農民的心血？」

▼苗栗縣府今天核發試運轉許可給坤輿廢棄物掩埋場。（圖／洪申翰國會辦公室提供，下圖同）