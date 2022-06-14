　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州高溫45.5度破紀錄！野火失控　千人緊急撤離

▲▼加州野火蜂起。（圖／路透）

▲加州野火蜂起！美加州上週末創下攝氏45度高溫紀錄。（圖／路透）

文／中央社

美國加州繼上週末創下攝氏45度高溫紀錄後，洛杉磯郊區森林爆發一場失控的野火，導致數百公頃林地被焚毀與數千人必須撤離。氣象局警告說，乾旱的美西各地都有火災危險。

法新社報導，這場代號為Sheep的野火自11日晚上在洛杉磯國家森林開始延燒，已焚毀近1000英畝（約400公頃）林地。

在火勢目前只有5%獲得控制的情況下，當局已要求南加州萊特伍德（Wrightwood）社區的數千居民撤離。

消防員說，火勢穿越一片植被茂密的地區持續延燒。

▲▼加州野火蜂起。（圖／路透）

加州聖伯納地諾森林防火廳（Cal Fire San Bernardino）消防員赫斯特利（Alison Hesterly）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）：「地形非常陡峭，這是個很糟糕的地區。」

超過200名消防員兵分兩路，從地面與空中與大火搏鬥。在社群媒體流傳的影片顯示，熊熊烈火吞噬樹木，並在強風助燃下不斷蔓延。

加州和美西部分地區遭受極度高溫侵襲，野火也因此爆發。棕櫚泉（Palm Springs）11日氣溫高達攝氏45.5度，創下有紀錄以來最高溫。

西南部地區則出現千年一遇的乾旱，導致植被極度乾燥和易燃。

各地消防局長警告說，2022年看來將是可怕的野火年。

▲▼加州野火蜂起。（圖／路透）

加州橘郡消防局局長芬尼西（Brian Fennessy）上週表示：「有鑒於目前情況，我預計未來4、5或6個月會非常艱難。」

美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）今天表示，該地區普遍存在火災危險，「預計西南部各地延伸到洛磯山脈（Rockies）南部和中部、以及高地平原（High Plains），廣闊地區會出現嚴重火災的天氣條件」。

根據氣象局網站：「今天已對猶他州東南部大部分地區、科羅拉多州西南部、亞利桑那州北部和中部以及新墨西哥州發出紅旗警告。」「乾燥多風的情況，將使得火勢在這些地區迅速蔓延。」

新墨西哥州的野火已持續數月，燒毀數十萬英畝森林。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
羅一鈞示警：BA.4、BA.5遲早進社區　估數月後出現疫情
快訊／高雄摩鐵有針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯落網
新冠口服藥禁忌！　羅一鈞示警：別和清冠一號一起吃
指揮中心4人確診　最新身體狀況曝
北、中部「明顯過高峰」　羅一鈞：預期南部疫情未來1週下降
福原愛害她被罵！　江宏傑美女姊姊忍1年委屈首發聲
快訊／2名40多歲男「無慢性病」　完成隔離治療後死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州高溫45.5度破紀錄！野火失控　千人緊急撤離

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！政府預測：夏天恐爆新疫情

新冠病毒能在人體內停留多久？　最新研究曝「可能與長新冠有關」

海地特奧會代表團赴美參賽「7人集體失蹤」　他回國前夕人間蒸發

錄取率僅3.2％！她申請「8間常春藤名校」全中　超勵志背景曝光

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

俄軍火力碾壓！烏克蘭開「軍援清單」：結束戰爭需要重武器

辣媽離奇失蹤！男向警提供監視器畫面　意外發現「他正在拖屍」

美國會大廈攻擊案第2場聽證會　重點內容一次看

英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

加州高溫45.5度破紀錄！野火失控　千人緊急撤離

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！政府預測：夏天恐爆新疫情

新冠病毒能在人體內停留多久？　最新研究曝「可能與長新冠有關」

海地特奧會代表團赴美參賽「7人集體失蹤」　他回國前夕人間蒸發

錄取率僅3.2％！她申請「8間常春藤名校」全中　超勵志背景曝光

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

俄軍火力碾壓！烏克蘭開「軍援清單」：結束戰爭需要重武器

辣媽離奇失蹤！男向警提供監視器畫面　意外發現「他正在拖屍」

美國會大廈攻擊案第2場聽證會　重點內容一次看

英專家曝全球疫情模式「每3個月一波」　BA.4、BA.5今冬爆發！

苗縣+1681！長照機構住民每週快篩2次　2至18歲每週1次

才爆88億被凍結！張庭神隱5個月首現身　直播露臉「驚人近況曝光」

祀典興濟宮虎爺聖誕　舉辦「乞虎祈福」系列活動

肯爺狠批adidas執行長「公然抄襲」　新款拖鞋神似Yeezy設計惹議

怕吃進石斑有「孔雀綠」看過來！　專家傳授「觀察魚鰭」絕招

台中必訪韓式銅板烤肉老店！400元內海陸雙拼＋泡菜煎餅吃到飽

叫餐「外送員是五月天阿信」！她PO網釣出本人親回　網嗨喊：斜槓總裁

高雄2歲童MIS-C出院又復發！羅一鈞：病程可能起起伏伏「算少見」

宜蘭社區濺血！他查看漏水遇醉男嗆聲　慘遭西瓜刀狂砍

快訊／摩鐵藏針孔！業者嗆「老闆是檢察官」　嫌犯是建築工人

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

媽上廁所驚覺女兒在拍AV！她瞞1年多慘被抓包

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官

新郎輸了趣味競賽　下秒一掌巴新娘頭

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

網紅李根大尉主動到案　赴烏參戰恐關1年罰千萬

熊市降臨！美股重挫876點　台積電ADR大跌3.53%

前AV女優彈出「巨乳梅花奶」　自曝要賣原味內衣

雙人「害羞體位」　神還原鋼鐵人戴面罩

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

唐山打人登上國際　CNN：中國厭女普遍存在

更多熱門

相關新聞

錄取率僅3.2％　她申請8間常春藤名校全中

錄取率僅3.2％　她申請8間常春藤名校全中

美國常春藤名校是全球頂尖高中生的夢想，每年錄取率幾乎都在個位數，但佛羅里達州17歲高中生艾德莉卡竟然一舉錄取8間常春藤大學，包含哈佛、耶魯、哥倫比亞等名校，而且都有提供她獎學金。事實上，艾德莉卡出生於單親移民家庭，母親獨自撫養5名子女，大姊更為了照顧弟妹放棄念大學，「我只是確保她們為我付出的犧牲不會白費。」

俄軍火力碾壓！烏國開清單索討重武器

俄軍火力碾壓！烏國開清單索討重武器

BBC：北京短期內不會武力犯台

BBC：北京短期內不會武力犯台

美研製新款T細胞疫苗　新冠再變種也不怕

美研製新款T細胞疫苗　新冠再變種也不怕

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

全球2000枚核彈處「高度戰備」 中國維持350枚...總量降至12705枚

關鍵字：

美國加州野火洛杉磯高溫破紀錄國際

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面