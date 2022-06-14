日月潭環湖電動車充電站啟用　縣府鼓勵廠商廣設合推綠色觀光

▲台灣碳資產股份有限公司啟動日月潭「 BEGIN」 電動車智能充電站。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣碳資產公司攜手日月潭國家風景區管理處、飛宏科技，以及台灣保時捷，在日月潭推出「BEGIN」電動車環湖智能快充站，南投縣政府表示將持續鼓勵公民營停車場，尤其是觀光風景區，廣設電動車充電站，共同努力發展南投縣的低碳旅遊和綠色觀光。

啟用典禮今天於向山遊客中心舉行，南投縣長林明溱、立法委員馬文君，日月潭國家風景處處長簡慶發、日月潭文武廟董事長張德林及立委許淑華主任賴聰耀等人都出席，林明溱也與台灣碳資產公司董事長張三河，共同啟動電動車快充座。

張三河表示，電動汽車要吸引更多消費者使用，必須做到充電站「廣設」、「城鄉同步」及「快充」服務，因此該公司選擇從日月潭開始打造BEGIN品牌的環湖智能充電站，未來將逐步擴大至其他國家風景區和各知名旅遊景點。

台灣碳資產執行副總劉德安進一步說明，BEGIN智能充電服務平台在短短不到一年內，即將更新進入第四代軟體，透過人工智慧及物聯網技術（AIOT），結合地方創生的概念，未來希望建立綠色生態圈，也獲得充電樁設備大廠飛宏科技大力支持協助，目前已完成薰衣草森林（新社、尖石、三義、石梯坪）充電站、日月潭環湖快充站。

劉德安說，將陸續在葡萄王觀光工廠、日月潭環湖支線風景區、南投縣農會等觀光景點設置快充站，同時也規劃與加油站業者及科學園區異業結盟、合作設站，今年下半年將完成28個快充站，預計2023年底前完成150站之目標，逐步邁向低碳生活圈。

林明溱表示，今天邁入南投縣發展「綠色新政」非常重要的里程碑，感謝台灣碳資產公司在日月潭向山、伊達邵、朝霧及埔里遊客中心設置電動車充電站，為促進電動車普及化的南投縣低碳旅遊綠色觀光，打下重要的基礎，也歡迎鼓勵更多廠商能在南投各觀光風景區、無論是公民營的大型停車場廣設電動車充電站。