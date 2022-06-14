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啪學妹賠25萬換免告　10年後被判6月！原來他當年「和解」找錯人

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲劉男高三時與學妹交往並發生關係，10年後卻遭到學妹提告，劉男為免關在法庭上以30萬元換緩刑。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

劉姓男子10年前讀高中三年級時，與一名同校高一學妹交往，期間2人愛的熱烈，在住處發生性關係，但被學妹爸爸發現後揚言提告，劉男父母出面與學妹爸爸以25萬元達成和解；不料，10年後學妹又出面控告劉男，原因是學長當時「沒有與她」和解，遭法院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判刑6個月，劉男拿出30萬元積極與學妹和解後，台中高分院才准予緩刑2年。

根據判決，住在彰化的劉姓男子在2012年11月就讀高三時，與一名同校的高一學妹成為男女朋友，2人打得火熱、並2次在劉男住家合意性交，但學妹爸爸偶然發現2人關係後，氣得表示要對劉男提告，劉男父母為免興訟，出面與女方的父親協調，最後以25萬元和解，並未提告。

本以為事情就這樣落幕，但到了2021年，學妹本人竟再次出現對此事提告，檢察官依妨害性自主2罪對劉男提起公訴，劉男到庭坦承當年有與學妹發生關係，也提出家長與對方父親的和解書，皆與當時通報資料相符。

不過，法院一審認為，雖然劉男父母在2013年間就與學妹爸爸和解，但劉男或父母都沒有與「學妹本人」達成和解，審酌學妹當時為14歲以上未滿16歲之少女，利用對方涉世未深，對性行為尚未有健全之認知，而對她進行性交，並未得學妹原諒，判有期徒刑6個月，無宣告緩刑。

劉男在得知審判後上訴，為免去牢獄之災，積極尋求與學妹和解，今年1月開庭時當場給付30萬現金，學妹點收無誤、也表示願意原諒劉男不再追究，並同意給予緩刑機會，台中地院審後認為罪行雖明確，但劉男已坦承犯行、獲得和解，信無再犯之虞，駁回劉男上訴，但給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，參加法治教育3場。
 

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