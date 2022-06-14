阿公和外婆結婚過！她曝曲折家庭關係　網看傻：比八點檔更精彩

▲原PO的阿公曾和外婆結過婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

有如八點檔的劇情真實上演？一名女網友透露，最近聊到爸媽認識的過程，才知道阿公和外婆曾經結過婚，但因為當時的時代背景被迫分開，直到兩岸開放探親時，雙方才再次見面，沒想到也意外牽起她爸媽的緣分。不少網友看到後，紛紛表示「現實永遠比八點檔還要精彩！」

原PO在「Dcard」表示，先前只知道媽媽20歲時從中國揚州嫁來台灣，最近聊到爸媽相識的過程，才知道原來阿公和外婆曾經是一對夫妻，還有一個小孩，不過已經夭折。當時阿公為了要賺錢，從揚州到上海去打零工，結果被國民政府徵召到台灣，以為已經回不去老家就在台灣娶妻生子。而外婆在那之後也改嫁，並生下了原PO媽媽。

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▲原PO爸媽相戀過程也很曲折。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，等到兩岸開放探親時，阿公帶著爸爸一起回揚州，因為外婆仍住在老家附近，所以雙方在多年後終於重新見面，沒想到也意外牽起了爸媽的緣分。而爸爸回到台灣後仍和媽媽持續用書信往來，2人最後因此相戀結婚。

不過原PO透露，媽媽剛嫁來台灣時，因為外婆的關係，阿嬤非常不滿意這個媳婦，也都沒有幫忙照顧孫子孫女，所幸之後關係有些好轉。不過爸媽相戀的曲折過程，仍讓她不禁感嘆，「以前大一上過大江大海一九四九的課，總覺得那些故事好誇張，結果自己的父母認識過程就是個歷史八點檔」。

文章曝光後讓不少網友看到震驚，表示「這麼戲劇化還結婚是蠻特別的」、「八點檔的劇情都是從現實而來，真的社會什麼都有、什麼都不奇怪」、「好精彩喔，不過我也覺得世界真的很小，阿公阿嬤是表兄妹，我媽那邊的親戚是結婚才發現跟我爸那邊的親戚原來也認識」、「阿嬤因此不喜歡媽媽也能諒解，女人真的沒這麼大方，雖然丈夫跟前妻後續各自嫁娶了，但兒子帶著前妻的女兒回來結婚，確實高興不起來」。