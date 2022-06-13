你的阿嬤掉了！雙載機車「大法師過彎」　後座婦慘摔真相曝光

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

一名網友在臉書「爆廢公社二社」PO出影片，11日下午1時許一名機車騎士在路上飆速右轉，後座的女乘客反應不及，當場後仰、動作有如恐怖電影《大法師》一般，隨後慘重摔落地，誇張影片引起網友熱議。警方追查，這起事故發生地點為新竹光復、慈雲路口，真相是「孫子載阿嬤去好市多」，目前已聯繫上當事人，後座的阿嬤僅擦傷，並無生命危險。

網友PO出的影片中，一名機車騎士快速從畫面右下角竄出，當時後座的粉衣婦人雙手抓著把手，整個人向後仰，幾乎都快與機車坐墊平行，接著騎士迅速右轉，婦人先是左右搖擺了一下，然後整個人突然後仰，猶如恐怖電影《大法師》的經典倒爬動作，下一秒就翻落倒在路中央，嚇得後方騎士連忙閃避，但有一名白色機車騎士立即上前擋在婦人後方，似乎是想幫忙擋住後面來車。

誇張畫面曝光後立即引起網友熱議，「騎士是不是想把後座甩下來？」「我以為是娃娃，看了好幾次再看留言，才發現是人」、「後座乘客雙手有扶在把手上，看那穿著，應該是媽媽或阿嬤！」更有網友聲稱，掉落的婦人已經沒有生命跡象。

對此，警方經調查後確認事故發生地點位於新竹光復、慈雲路口，調閱監視器畫發現，婦人在跌落機車後沒多久又自行爬起，隨後再度乘上機車離開現場，並未報案、也沒有叫救護車。警方以車追人聯繫車主到案說明，這才發現原來當天是孫子載阿嬤去好市多，當時因轉彎車速快、後座的阿嬤又沒抓穩，才會不慎跌倒，但僅手腳擦傷，並沒有生命危險。

▼機車男把後座阿嬤當娃娃甩，「大法師」恐怖6秒曝。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）