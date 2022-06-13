花蓮45對新人集團結婚　50吋電視+在地禮盒成家禮通通抱回家

▲花蓮春季集團結婚有45對新人共結連理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣春季集團結婚於6月12、13日假理想大地渡假飯店舉行，花蓮縣長徐榛蔚特地前往為新人們祝賀，乘著夏日晚風，搭配微亮黃色掛燈，有別以往特地於夕幕時分的NINOS星空電影區辦理證婚，更增添一抹浪漫氛圍。

證婚儀式在理想大地渡假飯店舉辦，位於中央山脈與海岸山脈兩山間的花東縱谷上，伴著弦樂四重奏優美聲中揭開序幕，婚禮由縣長徐榛蔚證婚併偕同男方、女方主婚人立法委員傅崐萁、花蓮縣議會議長張峻及男方、女方介紹人立法委員鄭天財、壽豐鄉鄉長劉耀宗，親手為每一對新人頒發特製牛皮證書；而現場嘉賓雲集，包含縣議會秘書長陳德惠、縣議員張懷文及徐雪玉、壽豐鄉代表會主席鄭美香、花蓮縣佛教會會旭師父等人，皆一同送上最誠摯美好的祝福。

「夫妻同心，鐵石成金！」縣長徐榛蔚首先感謝民政處為新人們精心安排，選在理想大地優美的場地為新人們見證，相信能增添更多人生回憶。徐榛蔚表示，此次特別精心準備花蓮在地柴、米油、鹽、醬、醋、茶禮盒，象徵兩方家庭的味道能合而為一，未來更陪伴彼此走過酸甜苦辣的人生，期盼新人從相識、相知到決定相守到日常生活中，都能一起攜手同心渡過每一刻，祝福新人們婚姻幸福美滿。

▲每對新人都獲得縣府所贈送的成家禮，包括50吋4K液晶電視一部外，並提供多家婚紗優惠及在地伴手禮。

立法委員傅崐萁致詞提到，非常榮幸為45對新人見證，勉勵新人們彼此同心，將會為家庭帶來源源不絕的力量，更能在人生道路上能互相扶持，不害怕面對挫折與考驗，更能勇於努力向前。另外，傅委員表示花蓮縣府持續朝向完善社會福利及宜居生活目標，在生育及教育補助政策上有全面照護，鼓勵新人們生育，減輕育兒壓力，期望新人們能安心生活。

▲證婚人及主婚人親手為每一對新人頒發特製牛皮證書。

立委鄭天財提到，願新人們在婚姻中能互信、互愛、互諒，勉勵新人在少子化的社會中，能多多添子，組成美滿的家庭，讓各族群語言能在家庭中延續文化命脈。

縣府民政處長林金虎表示，縣府辦理集團結婚迄今已29屆，可以參與這麼多人一輩子的浪漫覺得十分榮幸。本次參加本府集團結婚新人皆能獲得縣府所贈送的成家禮50吋4K液晶電視一部外，並提供多家婚紗優惠及在地伴手禮、專業婚禮攝影、婚禮影像紀錄等，為每一對新人記錄最幸福的時刻。又秋季集團結婚已訂於11月13、14日舉行，家庭教育中心婚前教育課程預計於7月23日及24日辦理二場次，請欲報名之準新人們留意相關資訊。