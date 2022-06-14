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高雄2歲童MIS-C出院又復發！羅一鈞：病程可能起起伏伏「算少見」

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄有一名2歲男童確診康復後2周，突然發燒近40度、手腳脫皮、嚴重膿尿，送醫診斷為兒童多系統發炎症候群(MIS-C)，他原本在退燒後3天出院，沒想到出院後1天又因發燒再入院，是否MIS-C再度復發？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，MIS-C病程可能起起伏伏，但算是少見的情況。

近來傳出多起兒童確診新冠後出現MIS-C個案，根據指揮中心公布，已經累積有8例。近期高雄市又傳一名2歲男童診斷MIS-C，經過治療退燒後，觀察3天就順利出院，不過男童出院1天後又出現發燒症狀，但是精神活動力正常，經評估後，又再住院，醫師再次安排心臟超音波檢查，這次顯示冠狀動脈正常，但有極輕微的心包膜積水、疑輕度心肌炎，另外手指和腳趾端有脫皮，更符合MIS-C的臨床表徵。

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媒體提問是否MIS-C再度復發？羅一鈞說明，確實MIS-C病程可能會起起伏伏，不過算是很少見的情形，因為MIS-C主要是感染過病毒後的免疫系統產生的過度反應，有時可能在住院期間用藥控制之後下降，等到出院藥物作用減弱之後會再起來，指揮中心尊重臨床醫師的判斷，以及相關的後續處理。

羅一鈞也提到，該案並非先前公布8案中的一例，後續等醫療院所並在資料準備齊全，會列入通報，並經審查會再行公布。

羅一鈞說，媒體報導MIS-C個案有的甚至不需住院，病程很輕到很重都有可能，染疫後家長需要特別注意警訊，無論輕重都要注意持續發燒等相關症狀，即刻帶去就醫，經醫師評估才能即時投藥跟治療。

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

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