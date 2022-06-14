雞排妹自稱「做壞了」獲不起訴　元和雅整型：難道寫真集都修圖？

▲雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人雞排妹因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄知名整型元和雅診所撤下門口柱子的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴。針對雞排妹在網路上轉貼整型診所整壞許多個案的貼文和評論，診所也向雞排妹提告妨害名譽，高雄地檢署今（14）日偵結，認為雞排妹的言論和貼文未逾越「合理評論原則」，給予不起訴處分。對此元和雅回應：做壞了？難道寫真集都修圖？

元和雅發出聲明稿表示：目前診所尚未收受不起訴處分書，僅依照媒體披露內容，檢察官似係以被告鄭家純之言論屬於「合理評論」，故為不起訴處分云云，惟查被告鄭家純自身所稱「做壞了」，迄今均未提出任何證明，且被告係於2002年3月間接受手術，於手術完畢後隨即拍攝寫真集，寫真集於當年8月隨即出版，寫真集中之照片，即相當於被告之抽脂手術術後照，而寫真集中被告腿部照片曲線完美，並無任何「做壞了」等情形，是被告之言論，與事實恰恰相反，難道被告之寫真集內容，均係修圖而來？

▲雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（資料圖／記者湯興漢攝）

元和雅強調，雞排妹的言論，客觀上足以貶損元和雅診所之名譽，主觀上亦未為任何之查證，顯然有誹謗元和雅診所之意思，所以診所表示將在收受不起訴處分書後，依法提起再議，以維護名譽。

雞排妹挨告就是因為她在網路上轉貼不少曾在該整型診所的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在該診所動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被該診所提告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助，也被診所提告妨害名譽，

但檢方認為，雞排妹在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，因此認定雞排妹的言論未逾越「合理評論原則」，給予不起訴處分。

