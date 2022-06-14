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雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹遭整型診所提告妨害名譽不起訴。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人雞排妹因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄知名整型診所撤下門口柱子的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴。而針對雞排妹在網路上轉貼整型診所整壞許多個案的貼文和評論，診所也向雞排妹提告妨害名譽，高雄地檢署今（14）日偵結，認為雞排妹的言論和貼文未逾越「合理評論原則」，給予不起訴處分。

至於診所向雞排妹求償300萬元的民事官司，仍在審理中，雙方的官司纏鬥目前一勝一敗。

▲雞排妹認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

▲雞排妹曾在臉書上認了整形。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雙方的戰火起因於2020年雞排妹因肖像權而與高雄知名整型診所發生爭議，雞排妹憤而向診所提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，表示雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證，另外針對雞排妹的臉書貼文，診所也認為此舉蓄意傷害主治醫師的形象，向法院提出妨害名譽告訴，並提民事訴訟，要求雞排妹賠償300萬元。

▲▼ 律師代診所出面控告雞排妹 。（圖／記者吳世龍攝）

▲整型診所律師代出面控告雞排妹 。（圖／記者吳世龍攝）

雞排妹2012年時尚未成名，當時特地南下高雄請求該形集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由診所提供體態雕塑之抽脂手術，不料隨著雞排妹名氣越來越響，卻對診所提出告訴請求解約，不滿診所廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元。

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹鄭家純（左）和整型診所打官司 。（圖／ETtoday資料照片）

全案經智財法院審理認定，雞排妹要求整型診所移除看板並賠償150萬元，但看板是「高雄元和雅診所」設立的，雞排妹搞錯對象主張權利，判她敗訴。

除了打官司外，雞排妹也在網路上轉貼不少曾在該整型診所的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在該診所動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被該診所提告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助，也被診所提告妨害名譽，

▲雞排妹鄭家純。（圖／翻攝自鄭家純IG）

▲雞排妹鄭家純。（圖／翻攝自鄭家純IG）

診所指出，雞排妹為知名藝人，所發表的言論對社會大眾有一定程度的影響力，竟於追蹤人數67萬多人的個人臉書上公開發表不實言論，足以抵毀主治醫生個人形象，也造成醫美集團因此蒙受形象及名譽的損害。

但檢方認為，雞排妹在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，因此認定雞排妹的言論未逾越「合理評論原則」，給予不起訴處分。

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