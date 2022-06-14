「中國經濟拳頭世界看在眼裡」　民進黨團樂見反貿易霸凌聯盟倡議

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

我國部分農漁產品遭中國大陸禁止進口，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵14日表示，民進黨團樂見國際上有「反貿易霸凌聯盟」的倡議，中國長期在國防霸凌台灣，甚至用言語恫嚇台灣，乃至今日在農產品對台灣的經濟霸凌，「中國所施展的經濟拳頭，全世界都看在眼裡」。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林楚茵指出，世界貿易組織（WTO）當初成立的目的，就是希望能夠維護全球的貿易自由，避免各國之間的關稅壁壘，進而造成全球貿易的阻礙。

林楚茵說明，世界貿易就是希望透過多邊協議，達成全球貿易自由化，如果現在有些國家，利用自己的人口紅利、市場作為經濟拳頭，霸凌其他國家，完全違反現今全球貿易貿自由化的共通原則。

林楚茵表示，民進黨團樂見北約國家倡議能夠成立「反經濟霸凌組織」，因為台灣過去一直以來，面對中共這樣的強權，不只是在國防上霸凌台灣、講出一些言語恫嚇台灣，包括現在農產品對於台灣的經濟霸凌，「中國所施展的經濟拳頭，全世界都看在眼裡」。

林楚茵也說，在俄烏戰爭的過程當中，不只是整體的侵略行為，讓全球感到無法接受，更深的層面就是在經濟面，這點大家必須共同面對，「所以面對這樣組織的倡議，我們當然是樂觀其成」。

民進黨團副幹事長林靜儀則說，這段時間以來，不只台灣被特定國家貿易霸凌，包含立陶宛、澳洲等國，都是經歷過中國貿易霸凌的國家，這也是這段時間以來，越來越多國家一起倡議，面對這類用比較大的國家、經濟體做貿易霸凌的國家，其他國家應該聯合團結起來。