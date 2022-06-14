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北市政風檢舉獎金預算70萬一年只發5千　議員：難怪柯文哲說撤掉算了

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市議會民政委員會14日早上審查政風室決算，國民黨議員王浩發現，109年檢舉貪瀆不法獎金還剩69.5萬，但原本預算為70萬，代表一年來只發出去5千元，忍不住批評難怪之前市長柯文哲會說「政風撤掉算了」。

台北市殯葬處秘書邱金榮日前遭爆慣性在週一休假打麻將，且牌咖經常有1到2位造墓商等敏感對象，對方還會透過故意輸錢的方法，向有自家人寄生至殯葬處需求的業者收取每人頭30萬元。

質詢時，柯文哲說，「這個我們殯葬處政風室最好來報告一下」，要求政風處最好把殯葬處政風人員一起處理，「不然你會很麻煩喔，我跟你講」，但政風處長林炤宏回說，「政風的好壞，其實不能完全靠政風單獨⋯」引來柯文哲怒嗆，「不然你政風撤掉算了。」林炤宏隨即表示，「我覺得市長這樣的做法，不是很完全跟⋯」，讓柯文哲再罵，「我沒有叫你講話！」

王浩14日在審查決算時指出，檢舉貪瀆不法獎金竟剩69.5萬元，一問之下發現原預算為70萬，批評檢舉獎金只發5千元真的要加油，難怪市長說政風裁撤算了。

對此，林炤宏解釋，檢舉獎金是遇案辦理，年度會有落差，像今年度獎金預算可能會不夠發，因去年度有被檢察官緩起訴或被法院判刑的案件，到今年才能辦理檢舉獎金核發，而今年已經核發了3案。

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