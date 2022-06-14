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鄭文燦接班人有譜！　逆轉關鍵原因曝：看藍營反應可看出較怕誰

選對會討論林智堅（右）參選桃園市長，雖有不同意見，但成局可能性高。左為總統蔡英文。（翻攝林智堅臉書）

▲選對會討論林智堅（右）參選桃園市長，雖有不同意見，但成局可能性高。左為總統蔡英文。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨8日中執會拍板，攸關黨內決策的重要會議全國黨代表大會，將於7月17日登場。隨著全代會日程定案，民進黨布局年底縣市長大選也有進展，桃、竹僵局漸有轉圜，林智堅北征桃園可能性高。親近鄭文燦人士強調，鄭對接班人選沒太多設限，「能贏、會贏就好！」但也坦言，每當輿論出現林智堅要選桃市長的消息，藍營地方要角就會緊張兮兮來向市府團隊打聽動向，「由對手反應就可看出他們比較怕誰！」

5月底蔡英文於官邸親自協調後，桃園提名布局出現變化，「鄭（運鵬）林（智堅）賽局」發展明朗化。與會者透露，那是臨時召集的會議，可被視作選對會的會前會，會中各有不同意見，但朝林智堅北移選桃園的方向作結。

黨內高層說，對於林智堅轉戰桃市，黨內分2派，支持者主張，桃園是民進黨北台灣唯一執政的直轄市，「這一都年底必須守住！」林智堅挾竹市政績至桃園參選，桃竹聯合競選勝算較大，且林已第二屆，與當年高雄市長韓國瑜落跑選總統狀況不同；但反對者認為林應留在新竹輔選，一旦他遷戶籍、辭職參選桃市長，恐遭批評落跑，加上竹市議會藍大於綠，將使桃、竹2縣市被在野黨綁在一起打，很難說服選民。

桃園市長鄭文燦希望找到強棒接班人，與桃園團隊關係密切的林智堅自然成為選項。（新竹市政府提供）

▲桃園市長鄭文燦希望找到強棒接班人，與桃園團隊關係密切的林智堅自然成為選項。

知情的黨內人士直言，桃市接班攸關鄭文燦的政治生命，若交棒成功，鄭才算繳出漂亮成績單，未來要更上層樓，阻力會比較小；因此在布局接班人選時，燦團隊一直希望有大咖人選來桃園。早在大新竹合併議題發酵前，鄭文燦團隊就曾思考過林智堅，待大新竹合併議題破局後，林智堅又重回燦團隊思考接班的選項，加上鄭、林2人過去7年執政保持密切聯繫，早有合作默契，自然較屬意由林接班。


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