民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

▲英蘇2大系統對新北市長人選有默契，「他」可望出線對戰侯友宜。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

年底九合一選舉時程逼近，民進黨布局北台灣縣市長持續有進展。本刊掌握，6都人口第一的新北市，在英、蘇2大系統取得默契下，由英系立委羅致政出線獲提名機率大增。

▲英蘇2大系統對新北市長人選有默契，立委羅致政可望出線對戰侯友宜。

民進黨高層原有意徵召內政部長徐國勇出戰新北，但蘇貞昌日前親自徵詢徐，徐表明無意參與此局，高層也考量徐國勇續留內政部，有助維持內閣穩定，遂決定轉而徵詢在地資深立委意願，其中，羅致政因獲英、蘇2大系統支持，出線機率高。

羅致政是國際關係學者出身，政策能力受黨內認可，目前他兼任民進黨國際部主任，同時是英系在新北的操盤人。英系重要的社會力組織「小英之友會」與新北關係深厚，2010年新北市長選戰是蔡英文首次投入競選，當時匯聚的企業人脈，成為後來全國小英之友會的重要草創班底。

▲徐國勇（右）無意選舉，高層也認為，讓他續掌內政部有助維持內閣穩定。左為行政院長蘇貞昌。

蔡英文曾親口說，新北小英之友會是她「最有感情的小英之友會」；羅致政在2010年新北市長選戰負責領導蔡英文競總政策部，多年來與新北小英之友會維持密切關係，未來羅若獲提名，新北小英之友會將成為他最堅強的後盾。

不只英系力挺羅致政，蘇系操盤人士表示，蘇貞昌認為，若能由在地資深立委包括蘇系吳秉叡或英系羅致政出戰，「他都非常支持」，甚至曾公開表達「除了徐國勇是人才，吳秉叡、羅致政都是很好的人選。」最後若選對會拍板由羅出戰新北，「院長一定支持！」

▲新北小英之友會與羅致政關係深厚，可望成為他選舉的有力後盾。

黨政人士分析，就像討論桃園市長人選，黨內會尊重現任市長鄭文燦的意見，因蘇貞昌是新北老縣長，蘇系在此深耕多年，新北市議會黨團蘇系更擁有12席，是最大派系，對新北市長人選布局，蘇自然有很大的話語權。

此外，年初議員初選使黨內派系關係洗牌，在新北市，向來友好的英系、正國會因新店議員提名生嫌隙，英系要角轉為多名蘇系新人議員站台；初選結束，英蘇同盟氣氛延續至黨職選舉與市長提名，如今羅致政有英、蘇系統力挺，新北市長人選幾乎呼之欲出。



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