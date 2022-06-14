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「私底下很幼稚」星座男名單！第1名超反差　根本易怒屁孩

▲▼捏臉,女友鬧脾氣。（圖／記者曾筠淇攝）

▲你的另一半超級幼稚，和平常表現出的成熟模樣完全不同？（示意圖／記者曾筠淇攝）

文／亞提米斯

很多女生很想跟成熟的男人交往，問題是很多女生在交往後才發現，原來這個男生平常在外看起來是還蠻成熟的一個人，但私底下、在愛情上的相處上卻是相當的幼稚，跟在別人面前展現出的那種成熟樣完全不同，讓很多女生深深覺得自己有種被詐騙的感覺，為什麼他內在竟然是個幼稚鬼！？十二星座裡哪些男生容易這樣呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&月亮星座

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★牡羊男：

牡羊男本來就還蠻幼稚，在很多女生的眼裡都是幼稚鬼第一名，因為牡羊男的行為真的很像小孩子，往往在社會歷練後對外會是看起來很成熟又有主見的樣子，可是骨子裡頭還是永遠16歲的少年郎，在和女友相處的時候根本就是個衝動易怒的青春期少年。

★金牛男：

通常金牛男不太會有這種外在成熟但內在幼稚的情況，很多時候反而會給人一種根本就熟過頭的感覺，金牛男本身的個性就是穩重不已，他們在愛情當中也樂於去當女友的肩膀，往往不太容易有什麼幼稚的行為，個性上是相當成熟的類型。

★雙子男：

雙子男就是屬於看他們心情要演成熟還是裝幼稚，通常雙子男是這二種個性都有的一種男生，談起戀愛的時候會看場合去調整，一般來說都會變幻得宜，不過也有些雙子男一時玩興大發會幼稚過頭而在重要場合把女友給整慘，這也不算是意外。

★巨蟹男：

巨蟹男往往不會是太幼稚的類型，要說得比較犀利點的話，只能說巨蟹男在私下是「軟弱」而不是幼稚，一開始很多女生不能接受的是巨蟹男竟然會有軟弱的一面，不過越來越多女生喜歡這種情況，因為這代表巨蟹男是真的愛妳才會讓妳看到這一面。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲獅子男不喜歡在女友面前示弱。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

★獅子男：

獅子男反而是相反，他們在外跟好朋友好兄弟混在一起的時候通常都很幼稚，但是跟女友相處的時候卻愛當個大男人，只能說他們不喜歡在女友面前示弱，會硬要裝得很成熟很有主見，但是光看他們跟朋友混在一起玩樂的樣子，會讓很多女生覺得很瞎很幼稚。

★處女男：

這種焦慮型的男人私下比較像是個婆婆、比較不會有幼稚的情況發生，處女男在談戀愛的時候容易是比較容易想很多、對女友有很多意見想法建議，唸個不停講個不停，還會自認為自己非常的專業，通常不會有幼稚行為，而妳只會想叫處女男閉嘴。

★天秤男：

天秤男不太會有幼稚的行為產生，他們也很愛面子、不太喜歡展現出幼稚的樣子，因為這樣其實還蠻丟臉的，天秤男的高度社會化會讓他們展現出在處理人際關係上的聰明靈巧，幼稚的行為偶爾是為了緩和氣氛而開的玩笑居多。

★天蠍男：

天蠍男是很難展現出幼稚那一面的男人，他們比較喜歡展現出冷酷性感的那一面，在跟女友相處的時候更是希望自己可以是很受女友崇拜的，不過也有些裝酷失敗的天蠍男就容易給人一種小孩裝大人的樣子，讓很多女生看了也搖頭，因為這真的很「掉漆」。

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲射手男不管是成熟或是幼稚的一面，女生都覺得迷人。（示意圖／記者黃克翔攝）

★射手男：

射手男天生就是一個很活潑的男生，他們很大方自在，所以通常會跟射手男交往的話，應該都見識過他們很幼稚的那一面，通常女生也不會覺得落差很大，其實射手男成熟的那一面很迷人、幼稚的那一面也讓很多女生覺得很率性，基本上不會太反感，除非他們玩過頭。

★摩羯男：

摩羯男通常很難有幼稚的一面，他們會開一些玩笑、但事實上真的還蠻難笑的，要摩羯男幼稚真的不怎麼容易，他們天生就是相當規矩、相當有原則的人，甚至於有人會覺得他們的頭腦太僵硬，反過來說，摩羯男其實一直很維護成熟的形象，他們也認為這很重要。

★水瓶男：

水瓶男算是偶發性的幼稚鬼，他們不太喜歡生活太過一成不變，也不太喜歡生活裡頭沒有樂趣，偶爾會想要給對方一些驚喜，不過有時候常常會讓女友覺得很驚嚇，這種幼稚的行徑往往也會讓很多女生很頭痛，而且交往後容易越來越常發生。

★雙魚男：

天真和幼稚是不是畫上等號呢？如果妳覺得天真跟幼稚差不多的話，那麼妳應該會覺得雙魚男的腦袋很幼稚，他們其實對外會展現出成熟世故的一面，可是跟雙魚男交往會覺得他們好像活在故事繪本或童話世界裡一樣。天真浪漫算不算幼稚就要看女友的認定囉！

本文經授權轉自：亞提米斯

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