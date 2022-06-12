6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

▲小孟老師點名4星座下半個月有機會發財。（示意圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

時序進入6月下半月了，命理專家小孟老師今（12日）特別透露「4星座」，6月下半月財運大開，擁有投資機會、貴人運、意外財等，好好把握時機有望發大財，趕緊來看看自己上榜沒？

第四名｜處女座

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處女座到了下半月，慢慢迎接新的改變，其實從年初就有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，在這個月份，開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。人際關係良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。

第三名｜金牛座

金牛座們，下半月你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。下半月月在偏財運的表現，不比本業差，尤其是在娛樂方面，而且主動性很強，會花時間去研究，就是在不經意的一筆投資，財星就來報到了，你們的好運就是比別人好一點，得到的收入，讓們你會心一笑。

第二名｜水瓶座

水瓶座下半月本業正財方面，不一定有特別突出表現，但辛苦還是有代價的，只要持續認真，靠著獨特的經營方式，再加上熱忱的服務態度，思考模式及口才，會有不錯的漸進式成長。若有經營副業或長期注意冷門行業的，有機會在這個月爆冷門的得到重大收益。

第一名｜獅子座

獅子座幾個月來的辛苦，在這個月受到行星的影響作用，整體運勢漸漸提升，工作事業運也變好，不止正財運樂觀，偏財運也有明顯表現。投資買賣也有貴人運，賺得豐厚的獲利，特別是在不動產經營的，有望升值並獲利了結。