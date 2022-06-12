　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

▲▼錢。（圖／記者張一中攝）

▲小孟老師點名4星座下半個月有機會發財。（示意圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

時序進入6月下半月了，命理專家小孟老師今（12日）特別透露「4星座」，6月下半月財運大開，擁有投資機會、貴人運、意外財等，好好把握時機有望發大財，趕緊來看看自己上榜沒？

第四名｜處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

處女座到了下半月，慢慢迎接新的改變，其實從年初就有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般，默默進行，不太容易被發現，在這個月份，開始有些亮眼的成績出現。靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來，訂單不斷。人際關係良好的互動，也因此間接幫助到你們的收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。

第三名｜金牛座

金牛座們，下半月你們默默經營事業的心態，被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸的社會地位受到了重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增，對此你們感到欣慰，付出是有回報的。下半月月在偏財運的表現，不比本業差，尤其是在娛樂方面，而且主動性很強，會花時間去研究，就是在不經意的一筆投資，財星就來報到了，你們的好運就是比別人好一點，得到的收入，讓們你會心一笑。

第二名｜水瓶座

水瓶座下半月本業正財方面，不一定有特別突出表現，但辛苦還是有代價的，只要持續認真，靠著獨特的經營方式，再加上熱忱的服務態度，思考模式及口才，會有不錯的漸進式成長。若有經營副業或長期注意冷門行業的，有機會在這個月爆冷門的得到重大收益。

第一名｜獅子座

獅子座幾個月來的辛苦，在這個月受到行星的影響作用，整體運勢漸漸提升，工作事業運也變好，不止正財運樂觀，偏財運也有明顯表現。投資買賣也有貴人運，賺得豐厚的獲利，特別是在不動產經營的，有望升值並獲利了結。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
快訊／新北賓士自撞！車頭全爛　後座乘客無生命跡象
梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲
范范EMBA碩士畢業！　黑人陪伴現身典禮
師父搞上女信徒　內褲脫到一半「恐怖死狀曝」
他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回租金
恭喜小新家！　「廣志熬32年快還完」鐵粉狂賀：好勝利
一家五口花20萬赴美打疫苗！　旅行社沒開票多噴10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣1千份　307人線上預訂了

恭喜野原家！「廣志熬了32年」鐵粉狂賀剩下2個月：好勝利

金門+83！增16例中重症　買快篩明起不再實施單雙數分流

老菸槍陳時中染疫重症風險高　黃立民：及早用藥、持續觀察

台東+579！6／13起高中以下恢復實體課程　買快篩取消單雙號限制

南投防疫人力吃緊！衛生局覓4衛生行政專員　醫院自召照顧工

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

陳芳語唱《玻璃心》紅到國際　歌手第一人登哥本哈根民主高峰會

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

老婆深情演唱《下輩子》　搞笑尪聽完秒回：我不要

美珠看到金旻奎「嘴角沒下來過」　她唱歌告白...結果他逃跑惹XD

open一撥秒變closed　機關看板富玩心又實用

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

6月下半月「4星座財運好到炸」！　第二名爆冷門旺翻

桃園疫情顯著收斂　6／13起11處社區醫療採檢站減半開設

「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣1千份　307人線上預訂了

恭喜野原家！「廣志熬了32年」鐵粉狂賀剩下2個月：好勝利

金門+83！增16例中重症　買快篩明起不再實施單雙數分流

老菸槍陳時中染疫重症風險高　黃立民：及早用藥、持續觀察

台東+579！6／13起高中以下恢復實體課程　買快篩取消單雙號限制

南投防疫人力吃緊！衛生局覓4衛生行政專員　醫院自召照顧工

巷戰第一視角畫面曝！烏軍超強火力壓制　殺出重圍反殺俄兵

帝波漏踩本壘懸案　當年主審今現身還原現場

用路人請注意！台66線7K-10K新屋段　6／13-16路面刨除封閉

快訊／新店賓士自撞橋墩！車頭全爛　後座乘客命危搶救中

23歲饒舌歌手遭逮補！　「非法持有槍枝、彈藥」被控4項罪名

唐山9男打1女「燒烤店遭網罵爆」　她淚發聲：我是老太太，盡力了

下雨天幼幼「躺著吃飼料」懶出新境界　中途笑：年紀輕輕就這樣

高雄確診男嬰感染源不明！父母未染疫　接生醫院人員快篩全都陰

我好興奮啊！柴柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」衝去吃土

梅雨鋒面掰！明起「剩1區整天有雨」　這天雨彈再襲半個台灣迎雨

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

今全台有雨　下波變天時間曝

平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年

國中弟取餐表情超無奈！外送員見備註笑了

「無敵星星」仍會重複感染　醫：台灣活在平行時空

快訊／今增163死！本土+50643例

1照片洩陳時中確診前「接觸過這群人」！

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

Buffet吃一半突然要結帳　網一致推：最沒爭議

更多熱門

相關新聞

超難聊5大星座　冠軍「你們的毛會不會太多」

超難聊5大星座　冠軍「你們的毛會不會太多」

您很難聊嗎？命理專家「小孟老師」在臉書分享很難聊的5大星座，包括獅子座、牡羊座、水瓶座、金牛座和處女座；其中第一名處女座，會讓旁人覺得「天啊！你們的毛會不會太多！」

衝擊還沒結束！美銀：現正處於逆勢看漲　熊市反彈已結束

衝擊還沒結束！美銀：現正處於逆勢看漲　熊市反彈已結束

投資股票穩賺不賠？　110萬差點飛了

投資股票穩賺不賠？　110萬差點飛了

牛頓也被割韭菜！央行回顧1720年「南海泡沫」　投資人慘賠血淚史

牛頓也被割韭菜！央行回顧1720年「南海泡沫」　投資人慘賠血淚史

220萬圓買萬華vs.新宿？　達人拆解租金報酬率給答案

220萬圓買萬華vs.新宿？　達人拆解租金報酬率給答案

關鍵字：

財運下半月星座運勢生肖小孟老師賺錢投資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳時中快篩陽確診！

從上海回來嫌台北太衝擊　孫德榮開罵

入境大鬆綁　他轟「1行業」賺爛了

女肚痛竟懷孕　醫：寶寶踢掉避孕器

館長爆「波特王禮物被前公司拿走」！傻眼揭內幕

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

排到2024年的牛肉麵！客怒留1星　老闆霸回：別來

男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

前公司邀波特王對質：看他敢不敢！

偷牛奶青菜被抓　失業男難過大哭

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

腦霧真的很可怕！　她康復後開車突忘自己在哪

今全台有雨　下波變天時間曝

更多

最夯影音

更多
波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？

波特王前老闆反擊！「腳本都我寫的」　讓他賺3000萬...N次轟：為什麼帶風向？
師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

師傅修機車突竄出米奇！　發動獅吼功+金剛腿踢飛

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

美老兵被迫與日本戀人分離　找70年終重逢：我沒拋棄你

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面