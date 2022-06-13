　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、「這生肖」財富上漲

▲希望,好運,開心,陽光,幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲轉眼間已經進入農曆五月，好運TOP3之位換人坐。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

時序飛快，轉眼間已經進入農曆五月，「微雨過，小荷翻，榴花開欲燃」，此時正值石榴花盛開期，因此又稱「榴月」，在這個燠熱難當、卻又充滿活力的時節，誰會迎來好運？誰又該注意小心？《科技紫微網》整理出生肖運勢排行榜，一起來了解！

愛情甜蜜TOP3

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名：生肖馬

單身者：掌握近在咫尺的幸福，雖然繞了個圈子讓你感到有些浪費時間，但不影響遇見幸福的好心情，盡情享受愛與被愛的喜悅吧！

有伴侶：本月愛情甜蜜又如意，能和另一半過得逍遙自在，感情運勢一片大好，沒有內患更沒有外患，實在令人羡慕。

第二名：生肖羊

單身者：只要接近心儀的對象，你總能順利表現自己優秀的一面，很容易就能讓對方注意到你，再加上你大方的談吐，不為你動心都難。

有伴侶：懂得調節情趣是你們愛情甜蜜的法寶，用心經營使得你們的感情常保新鮮，真是羨煞旁人啊！當然了，不要花太多的心思在感情上，工作同樣重要喔！

第三名：生肖豬

單身者：本月收到太多讚美而有些飄飄然，太過自信很容易轉為自負，讓周圍的朋友敬而遠之，連帶著桃花也隨之遠離，可要稍微謙虛一點喔！

有伴侶：重新燃起熱情、出乎對方意料的殷勤之舉，會讓另一半大受感動，使你們的感情增溫不少。要知道小別勝新婚，意外的驚喜往往會激起不小的波瀾。

易有感情困擾的生肖

生肖蛇

單身者：最近很多時候都想一個人靜一靜，這樣便減少了你與異性接觸的機會，從而也不容易獲得愛情，如果想談戀愛就請朋友幫忙介紹吧。

有伴侶：雖然你是因為關心才會一再叮嚀，但是在另一半的耳中幾乎成了碎碎念，你的好意變成他的負擔，最好委婉一點，避免嘮叨！

生肖龍

單身者：時常暗自傷感，感到悲觀、失去信心。把你的負面情緒整理好，多參加不同的活動，與新朋友接觸的過程中會讓你心情愉快，愛情運也就能撥雲見日了。

有伴侶：一點小事就可能成為爭吵的導火線，雙方為了面子都不願妥協讓步，陷入冷戰的狀態，對感情十分不利，適當的退讓就是挽救愛情的法寶。

事業順利TOP3

第一名：生肖猴

整體工作運勢迎來曙光，長期以來的努力終於得到應有的回報，自信心也獲得極大的提升。繼續加油，更上一層樓指日可待。

第二名：生肖雞

整體工作順利，與客戶洽談也十分融洽，還可能會遇到一些有趣的事情，不妨和同事互相交流一下，一同分享快樂，也幫你經營職場人脈。

第三名：生肖兔

主管指派的任務雖然不簡單，但正是你大展拳腳，展示自己能力的好機會。只要你保持積極的工作態度，維持和諧的人際關係，升職加薪指日可待。

當心事業變動的生肖

生肖虎

本月你對待工作有些懶洋洋，有推卸責任的傾向，業績難以提升。多與職場新人互動，可讓你感染熱情，從而燃起工作鬥志。

生肖馬

挑戰之心強烈，對同事的做事方式常產生不滿情緒，小心因此而影響工作。可以的話盡量獨立作業，減少與其他人的衝突。

財富上漲TOP3

第一名：生肖豬

長期投資的回報率大大提高，生意人能夠找到新的商機，靠著你大膽果斷的行動與精準的判斷力，往往能獲得讓你滿意的收穫。

第二名：生肖蛇

短期投資會獲得不小的收益，見好就收是規避風險的上上策。業務訂單迅速增多，從中挑選出長期合作夥伴，是擴大商務格局的有利條件。

第三名：生肖兔

偏財運陽光普照，八方來財讓你開心得合不攏嘴。只不過要謹防暗處小人耍手段，使你措手不及，多觀察周圍敵情，提早防範吧！

需看緊錢包的生肖

生肖猴

本月有些固執己見，進行投資時固守自己不切實際的理財觀念，使得投資失利的可能性居高不下，最好虛心參考其他人的經驗談。

生肖馬

對小事進行節省只能稍微節流，實際上你的開銷還是很大，關於休閒娛樂的預算儘量減少，一些不好的惡習也應該戒掉，才能真正守財。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
肥宅見飛天大蟑螂求助PTT　真有妹子半夜衝他家解危
LovError本尊現身！被懲處沒年終　認了「女友＝老婆」
《玩很大》驚見金鐘女星代班！　坤達認證：黑隊隱藏戰力
一週幾次才達標？「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：嚴重落後
出軌同事想分手...人妻被拉進廁所性侵　小王：妳濕很快
紅燈迴轉…長庚醫被攔！　員警「2句話」讓他淚崩了
都準時交房租還被斷水電　惡房東快扣光押金「2萬剩6千」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

Google工程師再破紀錄　算出圓周率小數點後第100兆位是「0」

曾3度空拍台灣引迴響！野口聰一結束26年太空人生涯

身長9公尺「死亡之龍」出土　阿根廷發現新種史前巨大翼龍

研究：海豚辨識朋友　靠獨特哨聲和「尿味」

LIVE／陳時中確診後狀況　指揮中心最新說明

對戰2蟑螂裝備曝！肥宅慘敗PTT求救　真有妹子半夜衝他家解危

一週嘿咻幾次才達標？「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

石斑魚被大陸禁告上WTO有用？　農委會：他們壓力會愈來愈大

農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、「這生肖」財富上漲

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

LIVE／陳時中確診後狀況　指揮中心最新說明

對戰2蟑螂裝備曝！肥宅慘敗PTT求救　真有妹子半夜衝他家解危

一週嘿咻幾次才達標？「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

石斑魚被大陸禁告上WTO有用？　農委會：他們壓力會愈來愈大

農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、「這生肖」財富上漲

猛爆性肝炎指數飆125倍！雲林6歲確診童病況曝　緊急洗肝搶命

飽足感up！泡麵「超神吃法」曝光　老饕狂讚：月底都這樣吃

防疫女神賈永婕出手了！2台救命神器捐台東馬偕　兒科戰力倍增

地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪道爆紅　「這8天」暫停開放別來看了

LIVE／陳時中確診後狀況　指揮中心最新說明

郁方拜拜犯1禁忌「已錯16年」！網見佛堂祭品照驚：現代人真的少見

國民黨團揚言成立1922調閱小組　民進黨團反批：跟著侯友宜扮丑角

陸行之點名「三美企」股價破底　示警：破底含義應不只需求不好

求救譯文漏關鍵一句　可能對新北消防局提告？恩恩爸：討論中

沒有總經理！北市公務員稱誤發聊天內容　上站7000次「資深鄉民操作失誤」

「自己孩子自己疼」　陳其邁喊話買票支持台鋼

美國通膨創新高　比特幣跌落18個月新低點

快訊／國一南下106公里火燒車！小貨車燒成火球　警消急灌救

台中男疑欠債遭「私刑數小時」送醫不治　26歲主嫌聲押獲准

生活熱門新聞

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

公公狂咳7天快篩陽要出門！她怒：什麼爛政策

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

明雨區擴大　全台連下2天時間曝

1個月1萬元！婆婆喊不夠來討菜錢

甜蜜合照驚現詭異人臉！超正本尊現身了

別迷無敵星星　醫籲做好3件事：你也可當天選之人

梅雨鋒面掰！明剩1區整天有雨

恩恩爸：消防局譯文漏了關鍵一句話

更多熱門

相關新聞

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

有時候情侶分手不一定是因為沒有感情了，可能只是遇到的時間不對，在當下彼此不太合適，但其實對對方都餘情未了，若能在對的時間重逢，或許就有重來一次的機會，甚至邁向美好結局。而被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布，今年下半年最有可能與前任舊情復燃的3大星座，如果有讓你念念不忘的舊愛，可以試著連繫看看。

6月下半月「4星座財運好到炸」！

6月下半月「4星座財運好到炸」！

「母胎富豪」星座TOP 3

「母胎富豪」星座TOP 3

下半年「超強運4星座」出爐！

下半年「超強運4星座」出爐！

12星座3種表現　代表心裡沒有你

12星座3種表現　代表心裡沒有你

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢愛情事業財富農曆五月榴月

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

無敵星星沒用！　護理師3度確診

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面