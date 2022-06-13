農曆五月好運TOP3　屬馬遇見幸福、「這生肖」財富上漲

▲轉眼間已經進入農曆五月，好運TOP3之位換人坐。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

時序飛快，轉眼間已經進入農曆五月，「微雨過，小荷翻，榴花開欲燃」，此時正值石榴花盛開期，因此又稱「榴月」，在這個燠熱難當、卻又充滿活力的時節，誰會迎來好運？誰又該注意小心？《科技紫微網》整理出生肖運勢排行榜，一起來了解！

愛情甜蜜TOP3

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第一名：生肖馬

單身者：掌握近在咫尺的幸福，雖然繞了個圈子讓你感到有些浪費時間，但不影響遇見幸福的好心情，盡情享受愛與被愛的喜悅吧！

有伴侶：本月愛情甜蜜又如意，能和另一半過得逍遙自在，感情運勢一片大好，沒有內患更沒有外患，實在令人羡慕。

第二名：生肖羊

單身者：只要接近心儀的對象，你總能順利表現自己優秀的一面，很容易就能讓對方注意到你，再加上你大方的談吐，不為你動心都難。

有伴侶：懂得調節情趣是你們愛情甜蜜的法寶，用心經營使得你們的感情常保新鮮，真是羨煞旁人啊！當然了，不要花太多的心思在感情上，工作同樣重要喔！

第三名：生肖豬

單身者：本月收到太多讚美而有些飄飄然，太過自信很容易轉為自負，讓周圍的朋友敬而遠之，連帶著桃花也隨之遠離，可要稍微謙虛一點喔！

有伴侶：重新燃起熱情、出乎對方意料的殷勤之舉，會讓另一半大受感動，使你們的感情增溫不少。要知道小別勝新婚，意外的驚喜往往會激起不小的波瀾。

易有感情困擾的生肖

生肖蛇

單身者：最近很多時候都想一個人靜一靜，這樣便減少了你與異性接觸的機會，從而也不容易獲得愛情，如果想談戀愛就請朋友幫忙介紹吧。

有伴侶：雖然你是因為關心才會一再叮嚀，但是在另一半的耳中幾乎成了碎碎念，你的好意變成他的負擔，最好委婉一點，避免嘮叨！

生肖龍

單身者：時常暗自傷感，感到悲觀、失去信心。把你的負面情緒整理好，多參加不同的活動，與新朋友接觸的過程中會讓你心情愉快，愛情運也就能撥雲見日了。

有伴侶：一點小事就可能成為爭吵的導火線，雙方為了面子都不願妥協讓步，陷入冷戰的狀態，對感情十分不利，適當的退讓就是挽救愛情的法寶。

事業順利TOP3

第一名：生肖猴

整體工作運勢迎來曙光，長期以來的努力終於得到應有的回報，自信心也獲得極大的提升。繼續加油，更上一層樓指日可待。

第二名：生肖雞

整體工作順利，與客戶洽談也十分融洽，還可能會遇到一些有趣的事情，不妨和同事互相交流一下，一同分享快樂，也幫你經營職場人脈。

第三名：生肖兔

主管指派的任務雖然不簡單，但正是你大展拳腳，展示自己能力的好機會。只要你保持積極的工作態度，維持和諧的人際關係，升職加薪指日可待。

當心事業變動的生肖

生肖虎

本月你對待工作有些懶洋洋，有推卸責任的傾向，業績難以提升。多與職場新人互動，可讓你感染熱情，從而燃起工作鬥志。

生肖馬

挑戰之心強烈，對同事的做事方式常產生不滿情緒，小心因此而影響工作。可以的話盡量獨立作業，減少與其他人的衝突。

財富上漲TOP3

第一名：生肖豬

長期投資的回報率大大提高，生意人能夠找到新的商機，靠著你大膽果斷的行動與精準的判斷力，往往能獲得讓你滿意的收穫。

第二名：生肖蛇

短期投資會獲得不小的收益，見好就收是規避風險的上上策。業務訂單迅速增多，從中挑選出長期合作夥伴，是擴大商務格局的有利條件。

第三名：生肖兔

偏財運陽光普照，八方來財讓你開心得合不攏嘴。只不過要謹防暗處小人耍手段，使你措手不及，多觀察周圍敵情，提早防範吧！

需看緊錢包的生肖

生肖猴

本月有些固執己見，進行投資時固守自己不切實際的理財觀念，使得投資失利的可能性居高不下，最好虛心參考其他人的經驗談。

生肖馬

對小事進行節省只能稍微節流，實際上你的開銷還是很大，關於休閒娛樂的預算儘量減少，一些不好的惡習也應該戒掉，才能真正守財。