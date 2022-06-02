執行署台南分署6／7拍賣南科工區廠房1棟　拍賣底價432萬多元

▲台南1家實業股份有限公司，欠款新台幣2473萬1882元，其南科廠房將進行第7輪第3拍，底價降至432萬多元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1家實業股份有限公司，因欠繳2005-2010年度營利事業所得稅、2016年度營業稅及2009-2021年度房屋稅等28件，逾期不繳納，遭南區國稅局安南、新化稽徵所及台南市財政稅務局安南分局移送強制執行，尚欠金額為新台幣2473萬1882元，其南科廠房將進行第7輪第3拍。

台南分署表示，該公司所在地設於台南市安南區經濟部工業局台南科技工業區，自2007年起租用台南科工區土地建築安南區科工段685、1001建號之廠房，廠房面積合計2887.5平方公尺。該公司原從事中古機械買賣，後改從事廢塑料買賣，將廠房轉租給資源再生有限公司，因公司經營不善，未繳付租金，經台南科工區服務中心於2010年間終止土地租約並訴請拆屋還地，台南分署自2012年起查封拍賣上開廠房，因廠房內堆放甚多塑膠廢棄物，拍定人需另行支出清除費用，致歷經6輪次拍賣均無人應買，台南分署訂於6月7日下午3時進行第7輪次第3次拍賣，拍賣底價由原先3660萬3千元大幅降至432萬1千元，歡迎有意進駐台南科工區之事業機構前來投標。

台南分署提醒，本件拍賣方式採通訊投標，投標人應於開標前1日即6月6日下班前以雙掛號方式，依台南分署規定標封之格式黏貼於信封，並載明開標日、時及案號，信封內應含投標書、保證金封存袋及相關證明文件，寄達至臺南中正路郵局第76號信箱，有興趣之民眾請至台南分署官網（https://www.tny.moj.gov.tw/）拍賣公告專區詳閱本件拍賣公告。