水保局打造「跟著蝴蝶去旅行」！　桃米水公園大翻修改馬賽克鋪面

▲桃米親水公園提供全齡層友善的玩水場域。（圖／水保局南投分局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

炎炎夏日就要到來，想好去哪消暑了？水保局今（1日）指出，2022跟著蝴蝶去旅行結合南投埔里桃米親「水」公園與魚池澀「水」社區，推出遊山玩水的「水水軸線」，及結合日月潭立槳體驗及在地特色的「遊山玩水」套裝行程，分流、分眾的深度私房行程，在防疫期間也能安心遊山玩水。

水保局南投分局分局長陳榮俊說，桃米親水公園將於6月3日重新啟用，結合埔里鎮公所及日月潭風管處於6月3日至8月28日舉辦「埔里親水節」系列活動，開放民眾免費戲水消暑，週休假日還有藝文表演、體驗課程、假日市集，並串聯桃米親「水」公園與澀「水」社區，規劃推出減碳環保的「水水軸線」，包含生態體驗、電輔車代替接駁、特色紅茶體驗及秘境澀水森林步道等，邀請遊客跟著蝴蝶遊山、玩水消暑趣。

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南投分局提到，桃米親水公園於921災後施作，接引當地純淨山泉，是在地少有的親子安全戲水園地，每到夏日也吸引外地遊客慕名前來，但公園設施年久破損，不得不宣布封園，在水保局協助下展開親水公園大翻修，新的親水公園特別將池中鋪面改為豐富色彩與安全的馬賽克鋪面，取代年久失修的洗石子鋪面。

▲水保局推出日月潭玩水SUP立槳體驗。



南投分局說明，周邊人行石板鋪面改為平整的PC刷毛鋪面，營造無障礙的人行動線空間，同時保留區內老樹、大型喬木，減少生態擾動，讓自然溢出的水源再利用回到下方生態池，營造更多元的生態環境，變好變美的親水公園更榮獲2021年建築園冶獎競賽肯定。



南投分局指出，今年水保局將優遊農村的農遊品牌帶入跟著蝴蝶去旅行的系列活動，結合消暑熱門景點日月潭，包含SUP立槳體驗、一日揉茶職人體驗等在地深度行程，以分群、分眾小眾套裝行程整合農村社區的體驗活動，讓民眾提倡防疫時也能安心出遊，不管家庭包車旅遊、小家庭親子行程，帶領大家透過防疫、分流安全農業旅遊。未來想要出遊的遊客可以透過臉書、IG等社群軟體輸入關鍵字「2022跟著蝴蝶去旅行」就能搜尋到精選的吃、喝、玩、賞、買等活動。