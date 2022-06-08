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納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍

▲藍色休旅車連續擦撞2車後，駕駛和副駕駛竟棄車逃離現場。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉團）

▲藍色休旅車連續擦撞2車後，駕駛和副駕駛竟棄車逃離現場。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉團）

記者高堂堯／南投報導

楊姓男子日前開車載陳姓友人行經埔里鎮市區，不慎連續擦撞停在路邊的一台賓士和另一台行駛中的雙載機車後停下，造成王姓騎士受傷，但楊、陳2人竟徒步逃離現場，甚至連絡另名朋友開車將他們接走，警方以車追人找到正在離島服兵役的車主徐女和開車的楊姓男友，楊男辯稱「一時緊張」才離開，訊後移送法辦。

埔里警分局調查，案發於5月29日晚間10時27分，當時一台藍色納智捷休旅車直行行經中山路三段某巷口附近，突然擦撞路邊白線停放的銀灰色賓士車，王姓大學生騎機車載女友不巧經過，也遭休旅車撞擊倒地、雙雙掛彩，休旅車也因撞擊力道過大、失控180度迴轉為逆向才停下。

▲王姓男子騎機車載女友遭撞倒，肇事車輛也180度迴轉逆向停下。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉團）

▲王姓男子騎機車載女友遭撞倒，肇事車輛也180度迴轉逆向停下。（圖／翻攝「記者爆料網」臉書粉團）

▲▼納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼納智捷衝賓士再撞大學生情侶　女兵接電話驚知男友偷開她車闖禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲衝賓士再撞大學生情侶，女兵接電話驚知男友偷開她車肇逃。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而，當時肇事車輛上的駕駛和副駕駛下車後，竟直接棄車、徒步逃逸無蹤，完全不管傷者的死活，惡劣行徑讓目擊民眾看不下去，拍照蒐證後在社群上披露；埔里警分局交通小隊獲報，隨後以車追人，聯繫上32歲的車主徐女，她表示人在馬祖當兵，並供出駕駛是23歲的楊姓男友。

楊男後來也到交通小隊投案，供稱因一時緊張，才與同車的23歲陳姓友人徒步由中山路三段右轉水裡巷離開，並由陳男撥打另名友人電話，請其開車至育溪路載他們離開，經王姓被害人現場指認楊男為肇事駕駛無誤。

警方表示，楊男酒測值為0，待王姓被害人補送醫療診斷證明書後，將楊男依肇事逃逸罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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肇逃車禍埔里

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