限量1千份「60元零飢餓便當」超賣！　數量增加與否再觀察1週

▲「零飢餓」60元幸福鯖魚餐盒今首賣，共賣出1032份。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會和台灣海洋保育與漁業永續基金會今（13日）起週一至週五中午，在雙北部分農會等幸福元氣站推出每日1000份「60元鯖魚幸福餐盒」，今首日販售共多賣出32份，至於是否會再增加份數？海魚基金會表示，要先觀察接下來一週情況。

60元便當今首賣，農委會副主委陳駿季到其中一站糕菲庇護工場提到，農委會配合食農教育跟聯合國永續目標「零飢餓」政策提出很多配套，最主要因應物價上漲，對弱勢族群有影響外，受薪階層也希望買到平價餐盒，因此提供60元餐盒，接下來到今年底會持續提供，年底後若有業者願意配合也會繼續。

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海魚基金會執行長林愛龍說明，餐盒原預計供應1000份，因現場民眾反應熱烈，部分餐廳臨時增加供餐數，24處幸福元氣站、總產量1070份幸福餐盒，截至下午1點售出1032份幸福餐盒，賣最好的地點在糕菲庇護工場、基隆漁會等站。

林愛龍提到，以台大大一女自助餐、大一女簡餐和女九美義餐廳為例，數量共60份，最後統計時只賣出53個。另外，前一天都能在線上預訂，昨天有307人先下單，林愛龍表示，線上預購和現場購買年齡層很多元，從20幾歲到60幾歲都有。對於千份首次販售賣出目標，是否考慮再增加數量？林愛龍強調，還是要先觀察接下來一週販售情況。