國民黨團揚言成立1922調閱小組　民進黨團反批：跟著侯友宜扮丑角

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，立法院開議後將成立調閱小組。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，新北市政府演很大，國民黨立委竟然跟著扮丑角，建議國民黨團一併成立「新北市政府演很大真相調閱小組」。

國民黨立法院黨團12日召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，曾銘宗表示，國民黨團願意協助恩恩父親申請國家賠償，「甚至打官司都願意」，未來在立法院開議之後，國民黨團也會提議成立調閱委員會，還原事實給恩恩父親一個交代。

民進黨立法院黨團13日上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬指出，119是國人用了幾十年的緊急報案專線，功能包括消防系統、意外通報等，24小時提供服務，不光只有新北市，全台灣都一樣。

鄭運鵬說明，1922則是因為疫情成立的免付費諮詢專線，提供國人不分縣市的疫情通報、傳染病諮詢，防疫政策、措施宣導等，這是24小時免付費專線，還有各種語言服務，現在用外包的方式提供國人更多諮詢。

鄭運鵬表示，國民黨團如果要成立1922調閱小組，「過去2年多以來，新北市哪台救護車是由1922派出」，如果從來沒有的話，為何還要調閱1922的通聯紀錄，這完全是政治炒作的動作，要把新北市政府的責任推給指揮中心，這對恩恩的家人來說是二度傷害，非常不公平。

鄭運鵬批評，新北市政府演了一場戲演很大，沒想到國民黨團竟然跟著扮丑角，這不是改善聯絡體系、救國人生命財產的作法，如果國民黨團真的要成立199真相調閱小組，民進黨團呼籲一併成立「新北市政府演很大真相調閱小組」，連同119勤務中心的真相一起調閱出來。

鄭運鵬也說，很難想像警政署長出身的侯友宜，辦案竟然用演戲的方式，國民黨不但視而不見，甚至要調閱沒有公權力、沒有派過救護車的1922，「先調閱119再去講1922」，這才是一個負責任、想要追求真相，讓未來不要再有不幸事件發生的正確做法。

另外，國民黨立法院黨團書記長萬美玲13日質疑，指揮中心指揮官陳時中日前允諾盡速召集殯葬也者討論，訂出相關殯葬火化指引，但是時至今日已經超過兩個禮拜，說好盡速訂出新的殯葬指引到底在哪裡。

對此，鄭運鵬表示，有關確診者往生24小時火化的慣例，他今天早上求證過內政部，在指揮中心與地方政府參與的擴大防疫會報，國民黨的執政縣市沒有提出任何反對意見，有些家屬可能在親人往生後，沒有辦法見到最後一面，民進黨團可以理解，國民黨團拿來當作政治議題炒作無助防疫。

鄭運鵬批評，國民黨整天把家屬推到第一線，配合國民黨進行政治攻防，這對家屬來說是二度傷害，也對防疫工作沒有正面幫助，其實家屬可以向地方政府提出申請，在時間上再用深埋的方式處理，地方政府如果同意都可以盡量尊重。