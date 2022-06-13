求救譯文漏關鍵一句　可能對新北消防局提告？恩恩爸：討論中

記者戴上容、林冠吟／新北報導

中和2歲童今年4月不幸恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑救護車是否有延遲派車，才導致恩恩不幸病逝。他12日在臉書發文，指出在聽取消防局譯文時，發現遺漏的關鍵一句，「沒有辦法派車，要通知1922」，可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷。13日他也在律師的陪同下聽完錄音檔，並質疑外縣市只要聽到昏迷、意識不清等關鍵字就會立即出車，但新北市卻堅持要收到衛生單位的通知後才可以出車，「為何新北市的SOP跟別人不一樣？」

▲恩恩爸13日再次前往消防局聽取錄音檔，表示確實有聽到，「沒有辦法派車，要通知1922」的關鍵一句話。（圖／翻攝自Facebook／當事人）



恩恩爸13日受訪時表示，目前他針對手上的錄音檔譯文進行比對後，發現他6月6日隨手寫下的筆記，可能是整件事情的關鍵因素，進而影響到後續處理恩恩送醫的判斷，而這句話卻根本沒有出現在消防局寄送給他的譯文上。

他指出，下午5點59分，老婆撥打第一通119求救電話，老婆當時情緒激動，哭喊小朋友狀態不佳、意識不清，正當119值勤人員在安撫老婆情緒時，旁邊突然冒出一句，「沒有辦法派車，要通知1922」，這句話結束後，值勤人員也接著詢問老婆，「你打過1922了嗎？有聯絡過其他衛生單位？」

他表示，他不認為這句話是背景音，是因為這句話出現後，值勤人員才接著詢問他老婆是否有打過1922，因此可能是關係到救護車是否延遲派車的關鍵因素之一。

▲恩恩爸13日上午但著律師再次前往消防局聽取錄音檔。（圖／記者戴上容攝）



聽完錄音檔後，他說明，「確實有聽到那句話」，消防局也對此回應是後面的TP（高級救護員）在講的，當天確實有遵循內部SOP流程執行；不過消防局表示，確診病患即使在生命危急的狀態下，他們還是要找到衛生局或衛生相關單位才能派出，而譯文部分則是針對值勤人員和恩恩媽的對話，因此才沒有收錄進去。

新北消防局消防宣導科專員陳顥丰則對此解釋，譯文的內容以受話方、派遣員通話逐字為主，因此與通話雙方無關的不會載入譯文中。陳顥丰坦承，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，但當下的情形是，身旁的同仁救護技術員在提醒派遣員，要去確認有沒有通報相關衛生單位確診的流程，因此才會有這句話的出現。陳顥丰也強調，恩恩爸提到有關救護員的那段插話，其實完全不影響本局後續救護派遣流程。

但恩恩爸也提出質疑，當下問過其他縣市消防局，即使為新冠肺炎陽性患者，只要告訴緊急關鍵字，「昏迷、意識不清」，消防局派遣SOP就是直接出車，並同步內部勤務中心持續連續衛生局或找醫院，出車接到病患後，會直接送到責任救治醫院，這時候通常也已收到衛生局通知可以放病患下車。

「可是新北市不是，不管病患是昏迷或是意識不清，除了OHCA，一定要等到衛生局聯繫好醫院，接收衛生局通知才能出車派遣」，他今天主要目的就是確認這部份情形，並與消防局進行問題討論與說明。

▲法鳴法律事務所王妙華律師陪同恩恩爸一起前往新北市消防局聽取錄音檔。（圖／記者戴上容攝）



此外，由於恩恩爸13日也帶著律師一起前往消防局聽取錄音檔，不過律師一開始遭消防局法務人員表示，希望律師不要在現場和他一起聽錄音，但經溝通後律師仍留在現場陪同聽取錄音。恩恩爸表示，帶律師前來的最主要目的，只是要確認錄音檔的真偽，並請律師用法條說明跟消防局做澄清溝通。

至於後續是否有可能對消防局提告？恩恩爸則表示，還在討論，還不知道，只是今天請律師陪同，主要是要做第二次確認，且先前和消防局的溝通過程中也沒有法務人員在場，相關單位對於法條的解釋仍有不清楚的地方，他認為雙方確實有必要用法條層面來做討論。

而針對恩恩爸質疑，為何新北市SOP和其他縣市都不一樣？新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松回應，消防局針對危急個案會先通知衛生單位連繫收治醫院，至於其他縣市的做法，他們並不了解外縣市怎麼執行，新北市完全依照中央指引來做。

▲新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松回應，不清楚外縣市做法，新北市一切均按照中央指引來做。（圖／記者戴上容攝）