一週嘿咻幾次才達標？「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

▲性愛也有黃金公式。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人的觀念認為，一週上床越多次越厲害，但真的是這樣嗎？經常對於兩性關係和性愛問題發表看法的兩性作家欣西亞近日分享「做愛黃金公式」，指出每個不同年齡段的男性啪啪啪的標準都不同。不少人看到後驚呼「嚴重落後」，也有網友認為如果想達標，也要看另一半願不願意配合。

欣西亞在臉書粉專「欣西亞和Shane任翔」表示，做愛有黃金公式，以20-29歲男性為例，「2X9＝18」，十位數為週、個位數為次數，也就是說在這個年齡層裡的男性，每週至少要8次才及格。以此類推，30-39歲的男性為「3X9＝27」，2週內必須有7次；40-49歲的男性則是「4X9＝36」，3週內要有6次。

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不少網友看到後，紛紛表示「哇嗚！那超過的是不是縱慾過度了」、「如果只是男女朋友要同居才會有機會達標，不然每月酒店花費很有壓力」、「2個禮拜7次會精盡人亡吧」、「所以未達標的要去罰站了」、「根本不可能，我前男友30歲一個月也才最多2、3次」、「有錢有閒一定可以達標」。

▲有網友認為，另一半能不能配合也很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但也有人哀怨地說，「男人行也要另一半能配合啊，40歲的我已經配合對方月繳了」、「我每天都想，但老婆辛苦要處理家務還要顧小孩，所以就跟停車費也一樣年繳或季繳」、「這也不是單方面決定的事情！雙方無共識，這樣條件都只是說說而已」。