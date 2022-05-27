男友啪啪「1分鐘就繳械」　下秒累倒睡著！妹子崩潰提分手

▲原PO抱怨男友嘿咻1分鐘就繳械了。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

甜蜜的性生活有助於伴侶間的感情。不過一名女網友抱怨，和男友發生關係時「還沒開始就結束了」，過程只有短短的1分鐘，讓她相當錯愕，整夜都睡不了覺，最後決定提出分手。許多網友看到後也傻眼，但建議「應該觀察久一點」。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往1個月時第一次發生關係，未料過程卻太過迅速，「第一次認真體會到什麼叫還沒開始就先結束了…」。更錯愕的是，才嘿咻1分鐘，對方就累倒在一旁睡著了，她卻因為沒被滿足而睡不了覺。

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原PO指出，一段感情中除了愛之外，性事是否契合也相當重要，因為無法接受男友的表現，就提出了分手要求，被詢問原因時，擔心把真相說出來會傷到對方的自尊心，只好騙說「我覺得我現在不適合談戀愛」。她表示提分手後覺得有深深的罪惡感，但仍覺得性生活無法妥協，好奇問網友是否也有類似經驗，「你們會怎麼處理？」

▲原PO提分手後，不敢告訴男友真相。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後，紛紛表示「至少你沒劈腿或浪費他時間已經很好了」、「更錯愕的是男生吧，想不到居然1分鐘，只能裝睡」、「只有一次性行為的話，很難直接定義是早洩欸，感覺你是不是本來就也沒有很愛」、「妳應該直接講的，讓他去改，而不是不講」、「不用覺得是罪人啦，性事不合本來就是很多人走不到一起的理由啊」。