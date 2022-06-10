飛機杯濕濕的！他驚「被室友偷用」崩潰：想到就想吐

▲原PO發現飛機杯被偷用很崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人和室友同住會共用一些物品，但私人物品還是應該儘量避免。一名網友抱怨，最近用完飛機杯就帶到浴室清洗，一時忘了帶回房間，沒想到事後就被室友偷偷拿來用，對方被發現後，還理直氣壯說「我有幫你洗乾淨」，讓他相當傻眼。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和室友同住將近3年，對方經常會在未告知的情況下，就直接拿他的物品使用，一開始只覺得2人是穿同一條內褲的好交情，「但同一條內褲跟同一個飛機杯的噁心度不一樣吧？」

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原PO透露，近日他用飛機杯解決完生理需求後，就去浴室清理乾淨並擦乾，但放在毛巾架上就忘記了，之後想起來時室友已經進浴室洗澡，只好先作罷。未料之後再進去拿，發現飛機杯有被使用過的痕跡，「剛剛明明擦乾的飛機杯整個在滴水，就算洗澡潑濺到也不至於裡面全濕吧！重點是毛巾架跟牆面也是乾的」。

▲室友進到浴室偷用原PO的飛機杯。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO氣得去質問室友，說「你剛剛有用我的飛機杯？」結果對方還不以為意的說，「對啊，我有幫你洗乾淨啦」，讓他聽了當場傻眼，怒斥「你為什麼要用？你有病喔？」結果室友還是不認為自己有錯，表示之前就曾觀望過這款，才會想說拿來用用看，「還好吧，洗乾淨就好了啊～我們內褲不都共穿了」。

原PO看到室友的態度氣得要求賠償，但溝通5分鐘還是沒有結果，因為不想為了飛機杯鬧翻，只好離開現場。之後他又把飛機杯再洗過一遍，「可是想到我室友曾經用過我還是想吐」，但因為一個要價1000多元，他也捨不得丟掉，不知道該如何是好。

不少網友看到PO文後，全都傻眼表示「這都能共用？太噁了吧」、「室友這是什麼概念？可以穿同一條內褲，難道女友就可以一起睡嗎」、「他的觀念很糟糕耶，直接搬家了」、「如果是我也會吐，汗跟體液能一樣嗎」、「還是丟了吧，你以後用了心裡也會有陰影」、「超級沒品，你怎麼還能跟他繼續住啊」。