女同事3瓶喝醉！交往後「喉嚨借過」喝倒所有朋友　他傻眼了

▲原PO表示，女友交往前喝3瓶酒就醉倒。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男網友表示，公司之前來了一名女同事，某日兩人喝酒聊天，眼見對方喝3瓶酒就醉，只好帶著女同事到旅館休息，之後兩人開始交往。沒想到，他事後將女友介紹給朋友認識時，酒局上的一切讓他當場傻眼。

該名男網友表示，跟女同事長時間相處後感覺不錯，但沒有要進一步的打算，直到某個星期五，對方突然打來說心情不好，想喝酒聊天，因此他便跟女同事到風景好的地方，「我開車所以就看著她喝，她喝個3瓶酒量差喝醉就睡了，我搖一搖叫她也半夢半醒。不知道她住哪裡又大半夜，只好先帶去旅館休息。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友認為原PO被女友「套路」了。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



原PO說，他到旅館後把剩下的酒喝完，很自然地度過一晚，兩人也開始交往；事後，他帶女友與朋友聚會要被灌酒，沒想到女友霸氣拍胸口說「原PO要騎車，我替他喝就好了」，接著以喉嚨借過的方式輕鬆乾掉至少12瓶酒，將所有朋友喝掛，「我在旁邊看到整個張大嘴傻眼」、「那一晚，3瓶就醉到底是三小啊」。

網友看完紛紛留言，「那晚你被套路了」、「人家做球，讚哦」、「把你騙到手了」、「根本是來炫耀的，為什麼就沒女人這樣對我」、「她是因你而醉不是喝酒醉」、「這表示她愛你才會想辦法讓你主動」、「她不醉你沒機會」、「女人遇到喜歡的人還需要喝酒嗎？拿無酒精飲料也會說她喝到斷片」、「有這樣的女友真好！為了你可以酒量很差、為了你也可以酒量很好」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完