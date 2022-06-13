南投縣議員籲保持快篩劑安全存量　衛生局：目前握18萬劑

▲善心企業捐贈南投縣消防局快篩試劑。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心宣布，家用快篩試劑實名制購買於今天起取消單雙號限制，不過因先前全台快篩試劑遭政府徵收、取得困難的經驗，有善心企業和單位持續捐贈第一線防疫人員快篩試劑，也有南投縣民意代表要求縣政府保持公費快篩劑的安全存量；南投縣衛生局表示，目前約握有18萬劑可供機構、公務機關防疫和居家隔離使用，也在原民鄉的公所提供原民朋友使用。

祥賀興展環保資源回收公司上周捐贈南投縣消防局2000劑新冠肺炎快篩試劑，希望完善提升第一線同仁的防疫能量與執勤安全；南投縣議員游顥日前則在縣議會第7次定期會中，要求縣府務必保留照顧機構、偏鄉及原民的公費快篩試劑安全配給數量，也特別點名衛生局陳南松局長應隨時保持安全存量，隨時可以提供緊急使用。

▲南投縣議員游顥（左2）關心縣府公費快篩試劑的安全量。（圖／游顥提供）

陳南松回應，目前縣府衛生局掌握約18萬劑公費快篩試劑，提供照顧機構、公務機關防疫或居家隔離民眾使用，在仁愛、信義、魚池等3個原民鄉的鄉公所也都有公費快篩試劑提供給當地原民朋友領用，但若是因為公司或私人需求要使用的快篩試劑，必須自行去購買。

縣長林明溱則說，目前快篩試劑取得已經不像以前困難，若是快篩試劑不夠時可動用預備金緊急採購，使隔離民眾或機構的快篩試劑不致匱乏，他也承諾會提供偏鄉、原民和照顧機構所需的免費試劑。