消防局譯文漏關鍵一句！恩恩爸再聽錄音檔：我不認為這是背景音

記者戴上容、林冠吟／新北報導

中和2歲童今年4月不幸恩恩染疫病逝，恩恩爸為釐清真相，找出救護車是否有延遲81分鐘才派車的關鍵，他12日在臉書發文，指出在聽取消防局譯文時，發現遺漏的關鍵一句話，「沒有辦法派車，要通知1922」，這可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷。13日一早，他也再次前往消防局聽取錄音檔，並表示，他不認為這是背景音，「因為有了這句話後，值勤人員才接著問我老婆有沒有打1922。」

▲恩恩爸13日一早再現身消防局，要來聽取關鍵的一句話。（圖／記者戴上容攝）



恩恩爸13日受訪時表示，目前他針對手上的錄音檔譯文進行比對後，發現他6月6日隨手寫下的筆記，可能是整件事情的關鍵因素，進而影響到後續處理恩恩送醫的判斷，而這句話卻根本沒有出現在消防局寄送給他的譯文上。

他指出，下午5點59分，老婆撥打第一通119求救電話，老婆當時情緒激動，在哭喊小朋友狀態不佳、意識不清，正當119值勤人員在安撫老婆情緒時，旁邊突然冒出一句，「沒有辦法派車，要通知1922」，這句話結束後，值勤人員也接著詢問老婆，「你打過1922了嗎？有聯絡過其他衛生單位？」

▲恩恩爸13日上午10點再次前往消防局聽取錄音檔。（圖／翻攝自Facebook／當事人）



他表示，他不認為這句話是背景音，是因為這句話出現後，值勤人員才接著詢問他老婆是否有打過1922，因此可能是關係到救護車是否延遲派車的關鍵因素之一。

他也透露，這段期間他看了很多資訊，在緊急昏迷的狀態下，外縣市是直接派車出去的，同步由消防局和衛生局聯絡，再由衛生局聯絡好醫院，但不知道為什麼4月14日當天，「新北市在這塊的流程，竟是一個指令一個動作。」

此外，針對衛生局是否有將當時情況錄音，恩恩爸則回應，這部分他無法評論，但他很確定消防局打出去或接收一定會有通話錄音，至於衛生局為什麼沒有，「他們說沒有我也不能說什麼，我還是要求這幾個局趕快把橫向通聯錄音或相關檔案、譯文給我，我只是要知道真相而已。」