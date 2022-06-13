讀書有用嗎？補教名師「真實心聲」揭現實黑暗面　網哭：一針見血

▲先前有人在討論「讀書到底有沒有用」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人在求學階段都會有一個疑問，就是讀書對未來究竟有沒有幫助？補教名師呂捷針對這問題發表自己的看法，認為當然有用，因為讀書就是「學習」的過程，在求職時要把過去學習的內容轉化成「經歷」，雖然長大後會發現，實際的狀況和想像的不同，但他也說「長大就是所有責任無所遁逃於天地之間」。

呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」發文表示，最近到了畢業季，很多人討論到「讀書到底有沒有用？」他認為這個問題的答案是「有用」，因為讀書其實是學習和成長的過程，在這條路讓每個人的付出不同，得到的結果也會不一樣，「只是很多人把『學習』簡化成『學歷』」，但他也說學歷只是一張入場券，能證明這個人在某個領域裡曾受過一定程度的專業訓練，出了校門就不一樣了。

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▲呂捷認為，出社會後要將學歷轉化成經歷。（示意圖／ETtoday資料照）

呂捷指出，到了職場上，過去在校園生活的豐功偉績都成為回憶，這時該做的是將學校給的「學歷」轉化成人生的「經歷」。雖然會發現所謂的公平正義和原則，會因為人事物及時空環境改變而充滿彈性，「你會突然發現以往認知的『價值』會被現實的『價格』摧毀」，時間久了會逐漸感到疲憊，興起離職的念頭，但又會面對房租、帳單、生活費等開銷，因此只能繼續埋頭苦幹。

呂捷透露，先前曾有孩子問他說「長大是什麼感覺？」他認為「長大就是所有責任無所遁逃於天地之間」，也強調不是大人很負責，而是負起責任才能成為「大人」。不少人看到後相當有感觸，表示「讀書是最好的賺錢方式，以前某前輩告訴我的，一直到我現在不惑之年，才深刻了解這句話」、「沒有親身經歷不能體會，大部分的人都在走入職場碰到困境，才會了解長輩的苦心叮嚀」、「老師說的很貼切也很寫實」、「一針見血的現實世界」。