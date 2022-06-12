影片曝！台灣大道3車等紅燈遭猛撞位移　19歲無照男完全沒剎車

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區12日清晨發生一起連環車禍，19歲林姓男子無照駕駛開家中車輛返回住處途中，行駛於台灣大道六段快車道時，疑因精神不濟，不慎撞上前方停等紅燈的2輛轎車及1輛計程車，遭撞的3輛車像保齡球瓶般東倒西歪，事故造成林男車頭嚴重凹陷，其他3車也有毀損情形，幸僅有2人輕傷，經送醫無大礙。詳細肇事原因警方正釐清調查。

▲19歲林男無照駕駛釀4車連環車禍。（圖／民眾提供）

根據路口監視器顯示，台灣大道六段快車道中間車道，有2輛轎車、1輛計程車正在停等紅燈，後方突出現一輛疾駛而來的黑色轎車，未經減速直接撞上前方車輛，撞擊力道強烈，讓被撞的3輛車擠壓橫移，堵住了快車道。

台中市清水警分局調查，今日清晨6時38分，林姓男子駕駛自小客沿台灣大道六段往梧棲方向行駛，其車頭先是撞擊前方陳姓駕駛（男22歲）以及洪姓駕駛（女53歲）的車輛，再波及內側車道的張姓駕駛（43歲）車輛。

整起事故造成林男車頭毀損，陳男車輛前、後撞損，洪女車輛後保桿掉落，張男車輛右側車身凹陷；林男有擦挫傷，送往光田醫院就醫，陳男臉部、眼部受傷，送往童綜合醫院救治，2人均無生命危險。

警方表示，陳男因就醫抽血酒測結果尚未出爐，其餘駕駛均無酒駕情形。另外，肇事林男為無照駕駛，將依法開罰6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，經查，林男是開家中車輛外出。初判肇因為林男精神不濟疲勞駕駛，其餘車輛未發現肇事因素。

▲整起車禍造成2人受傷。（圖／民眾提供）