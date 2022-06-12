「偽清冠一號」毒咖啡包　安平警眼尖識破毒鴛鴦送辦

▲台南市警四分局育平派出所，據報持搜索票前往安平區健康三街1處大樓查緝毒品案時，查獲偽「清冠一號」之毒品咖啡包，將涉案毒鴛鴦送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平派出所，據報持搜索票前往安平區健康三街1處大樓查緝毒品案時，涉案人23歲楊女及27歲張男當場否認使用毒品，惟桌面上置放2包標示為「清冠一號」之茶飲包，眼尖員警發現不斷追問下，最後坦承為毒品咖啡包，故意以「清冠一號」字樣躲避查緝。

警方經現場初篩為二、三級毒品（甲基安非他命、愷他命），總重4.35公克，訊後將楊嫌及張嫌依毒品罪嫌送辦。

警方指出，台南安平地區近年來大樓數量遽增，集合式住宅已成常態，鄰居間互動較少，尤其小套房式大樓容易吸引不法人士入住藏匿，複雜份子出入造成民眾居住困擾外，大樓內龍蛇雜處也影響大樓居住品質。

由於此類大樓查訪不易，為因應這類新型治安問題，四分局長王子雄指示以「清樓專案」方式，透過line群組加強與各大樓管委會之密切聯繫，主動參與社區定期舉辦的座談會，當面向住戶宣導治安互助通報的概念，並鼓勵民眾利用多利用臉書「安平警好讚」私訊功能，提供治安情報，警民連線，共同維護大樓居住品質；對於此次育平派出所員警，能有效掌握情資，主動查緝淨化大樓治安，清樓有成表達肯定及感謝外，後續將全力追溯毒品來源，以澈底根除治安毒瘤。